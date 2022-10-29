29 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Filipinler'deki Nalgae Fırtınasında can kaybı 72'ye yükseldi

Filipinler'deki Nalgae Fırtınasında can kaybı 72'ye yükseldi

Filipinler'in güneyinde etkisini gösteren Nalgae Fırtınasının yol açtığı şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye yükseldi. Kayıp durumdaki 14 kişi için arama çalışmaları sürüyor

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 09:31
Takip Et

Filipinler'deki Nalgae Fırtınasında can kaybı 72'ye yükseldi

Filipinler'deki Nalgae Fırtınasında can kaybı 72'ye yükseldi
+
Aa
-

Filipinler'in güneyinde etkisini gösteren Nalgae Fırtınasının yol açtığı şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye yükseldi. Kayıp durumdaki 14 kişi için arama çalışmaları sürüyor.


Filipinler'in güney kesimlerine iki gündür şiddetli yağışlar ve rüzgarlar getiren Nalgae Fırtınasında bilanço ağırlaşıyor. Filipinler Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi'nden (NDRRMC) yapılan açıklamada, sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 72'ye yükseldiği bildirildi.

Ölümlerin 67'sinin tayfundan en çok etkilenen bölgelerden olan Maguindanao eyaletinde kayda geçtiği ifade edildi. Kayıp durumdaki 14 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Çocuklar felaketten böyle kurtarıldı



BAŞKENT TEHDİT ALTINDA
Filipinler Atmosferik, Jeofizik ve Astronomik Hizmetler İdaresi (PAGASA) Nalgae Fırtınasında rüzgarın hızının saatte 95 kilometre hıza ulaştığını aktarırırken, tayfunun saatte 30 kilometre hızla batı-kuzeybatıya istikametine doğru hareket ettiğini belirtti. Bu gece itibariyle başkent Manila civarına yaklaşması beklenen Nalgae Fırtınasının ülkenin iç kesimlerinde de etkisinin artacağı uyarısında bulunuldu.
Öte yandan, Filipinler'de yılda ortalama 20 tropikal fırtına etkili oluyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ödemelerin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Üç yıllık peşin olarak ödenecek. Tüm emeklileri ilgilendiriyor
1
﻿Ödemelerin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Üç yıllık peşin olarak ödenecek. Tüm emeklileri ilgilendiriyor
﻿Ödemelerin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Üç yıllık peşin olarak ödenecek. Tüm emeklileri ilgilendiriyor
﻿Fatih Erbakan ‘ittifak’ kararını açıkladı: Seçim 2. tura kalırsa...
2
﻿Fatih Erbakan ‘ittifak’ kararını açıkladı: Seçim 2. tura kalırsa...
﻿Fatih Erbakan ‘ittifak’ kararını açıkladı: Seçim 2. tura kalırsa...
﻿Meteoroloji uyardı bugün çok kuvvetli geliyor
3
﻿Meteoroloji uyardı bugün çok kuvvetli geliyor
﻿Meteoroloji uyardı bugün çok kuvvetli geliyor
﻿Altılı masanın adayı nasıl belirleyeceği belli oldu. Herkes Kılıçdaroğlu aday olacak diye bekliyordu
4
﻿Altılı masanın adayı nasıl belirleyeceği belli oldu. Herkes Kılıçdaroğlu aday olacak diye bekliyordu
﻿Altılı masanın adayı nasıl belirleyeceği belli oldu. Herkes Kılıçdaroğlu aday olacak diye bekliyordu
﻿Gazeteci Ümit Zileli uçağın kapısında gözaltına alındı
5
﻿Gazeteci Ümit Zileli uçağın kapısında gözaltına alındı
﻿Gazeteci Ümit Zileli uçağın kapısında gözaltına alındı
﻿Arapların Hoşgörü Bakanı kız öğrenciye dans etti diye bakın ne yaptı
6
﻿Arapların Hoşgörü Bakanı kız öğrenciye dans etti diye bakın ne yaptı
﻿Arapların Hoşgörü Bakanı kız öğrenciye dans etti diye bakın ne yaptı
﻿TÜSİAD’dan ‘ekonomi’ yönetimine tepki: Politikaları gözden geçirin
7
﻿TÜSİAD’dan ‘ekonomi’ yönetimine tepki: Politikaları gözden geçirin
﻿TÜSİAD’dan ‘ekonomi’ yönetimine tepki: Politikaları gözden geçirin
﻿Tekirdağ Marmaraereğlisi’nde icradan satılık dubleks mesken
﻿Tekirdağ Marmaraereğlisi’nde icradan satılık dubleks mesken
﻿Tekirdağ Marmaraereğlisi’nde icradan satılık dubleks mesken
﻿İran: Ukrayna ile aracısız görüşmeye hazırız
﻿İran: Ukrayna ile aracısız görüşmeye hazırız
﻿İran: Ukrayna ile aracısız görüşmeye hazırız
﻿Antalya Muratpaşa’da icradan satılık asma katlı dükkan
﻿Antalya Muratpaşa’da icradan satılık asma katlı dükkan
﻿Antalya Muratpaşa’da icradan satılık asma katlı dükkan
﻿Kayseri Kocasinan’da icradan satılık daire
﻿Kayseri Kocasinan’da icradan satılık daire
﻿Kayseri Kocasinan’da icradan satılık daire
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.