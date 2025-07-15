Filipinler’e dolar yağdı

Filipin Merkez Bankası'nın yayımladığı verilere göre, Mayıs 2025’te bankalar aracılığıyla ülkeye gelen nakit havaleler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.9 artarak 2.66 milyar dolara ulaştı. Bu yükseliş, hem karada çalışan Filipinlilerden gelen yüzde 2.8’lik artış hem de denizcilik sektöründeki işçilerden gelen yüzde 3.1’lik katkıyla sağlandı.

İLK ÜÇTE KİMLER VAR?

Ocak-Mayıs 2025 döneminde toplam havale miktarı 13.77 milyar dolara çıktı. Bu dönemde en fazla döviz ABD’den gönderildi. ABD yüzde 40.2 ile zirvede yer alırken, Singapur yüzde 7.4, Suudi Arabistan ise yüzde 6.4 ile listede üst sıralarda yer aldı. Japonya ve Birleşik Krallık da önemli katkı sağlayan ülkeler arasında yer aldı.

KİŞİSEL HAVALELERDE DE ARTIŞ VAR

Kişisel havaleler de Mayıs ayında yüzde 3 artarak 2.97 milyar dolara yükseldi. Ocak-Mayıs dönemindeki toplam kişisel havale miktarı ise 15.34 milyar dolar olarak kayda geçti.