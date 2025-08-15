Filipinler’e para yağdı

Filipinler’e yurtdışından gönderilen nakit havaleler, Haziran 2025’te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artış göstererek 2,99 milyar dolara ulaştı. 2024’ün Haziran ayında bu rakam 2,88 milyar dolar seviyesindeydi. Artış, hem kara tabanlı işçilerden hem de deniz tabanlı işçilerden gelen transferlerde görülen yükselişle desteklendi; kara tabanlı işçilerin havaleleri yüzde 3,7, deniz tabanlı işçilerin havaleleri ise yüzde 3,5 oranında arttı.

Ocak-Haziran dönemi incelendiğinde, nakit havalelerin toplamı 16,25 milyar dolara ulaştı ve bu, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1’lik bir büyümeyi ifade ediyor. Bu artışta özellikle ABD, Singapur ve Suudi Arabistan’dan gelen para transferleri etkili oldu. Ülke bazında bakıldığında, ABD hâlâ en büyük havale kaynağı konumunda ve toplam havalelerin yüzde 40,1’ini oluşturuyor. Bunu Singapur (yüzde 7,1), Suudi Arabistan (yüzde 6,2), Japonya (yüzde 5,0) ve Birleşik Krallık (yüzde 4,9) izliyor.

Öte yandan, banka transferleri, gayri resmi kanallar ve ayni yardımları kapsayan kişisel havaleler de Haziran ayında 3,32 milyar dolara yükseldi; bu rakam, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 artış anlamına geliyor. Ocak-Haziran dönemindeki birikimli kişisel havaleler ise 18,67 milyar dolara ulaşarak, 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 3,1’lik artış kaydetti.

Filipinler, yurtdışında çalışan milyonlarca vatandaşının gönderdiği havaleler sayesinde ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor. Uzmanlar, bu transferlerin özellikle yerel tüketim ve yatırım açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtiyor. Ek olarak, ABD, Suudi Arabistan ve Singapur gibi ülkelerden gelen havalelerin artması, Filipinler ekonomisinin küresel ekonomik dalgalanmalara karşı dayanıklılığını artırıyor.