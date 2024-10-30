Filipinler’i önce fırtına sonra tayfun vurdu: Can kaybı 145’e yükseldi

Filipinler’i önce fırtına sonra tayfun vurdu: Can kaybı 145’e yükseldi
Düzenleme: Kaynak: AA / İHA

Filipinler'de Trami Tropik Fırtınası ve Kong-rey Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 145'e yükseldi.

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Filipinler’i önce fırtına sonra tayfun vurdu: Can kaybı 145’e yükseldi 1

Filipinler'de 24 Ekim'den bu yana etkili olan Trami Tropik Fırtınası ve Kong-rey Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 145'e yükseldi.

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Filipinler’i önce fırtına sonra tayfun vurdu: Can kaybı 145’e yükseldi 2

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulundan (NDRRMC), Trami fırtınası ve Kong-rey tayfununun etkilerine ilişkin açıklama yapıldı.

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Filipinler’i önce fırtına sonra tayfun vurdu: Can kaybı 145’e yükseldi 3

Açıklamada, ülkede etkili olan afetler nedeniyle 24 Ekim'den bu yana 145 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Filipinler’i önce fırtına sonra tayfun vurdu: Can kaybı 145’e yükseldi 4

Filipinler Meteoroloji Bürosunun (PAGASA) sosyal medya platformu Facebook hesabından yapılan açıklamada, Kong-rey Tayfunu'nun merkezinin Cagayan bölgesinin 350 kilometre açığı olduğu ve tayfunun hızının saatte 230 kilometreye kadar ulaştığı belirtildi.

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Filipinler’i önce fırtına sonra tayfun vurdu: Can kaybı 145’e yükseldi 5

Açıklamada, yaklaşan Kong-rey Tayfunu'nun "süper tayfuna" dönüşmesi nedeniyle Batanes bölgesinde "4. seviye" alarm durumu verildiğini duyurdu.

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Filipinler’i önce fırtına sonra tayfun vurdu: Can kaybı 145’e yükseldi 6

Yetkililer, gemilere limandan hareket etmemelerini, denizde bulunanların ise en kısa sürede güvenli bir limana yanaşmalarını tavsiye etti.

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Filipinler’i önce fırtına sonra tayfun vurdu: Can kaybı 145’e yükseldi 7

Tayvan'a doğru ilerleyen Kong-rey tayfununun, bu yıl Tayvan'ı vuran en güçlü fırtınalardan biri olması, beraberinde şiddetli rüzgar ve yağış getirmesi bekleniyor.

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Filipinler’i önce fırtına sonra tayfun vurdu: Can kaybı 145’e yükseldi 8

TRAMI TROPİK FIRTINASI

Kong-rey, bu yıl Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen 21. tayfun oldu.

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Filipinler’i önce fırtına sonra tayfun vurdu: Can kaybı 145’e yükseldi 9

Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulu (NDRRMC), 27 Ekim'de Trami fırtınası nedeniyle 5,7 milyon kişinin yerinden olduğunu ve yaklaşık 92 bin ailenin tahliye merkezlerine sığındığını açıklamıştı.

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Filipinler’i önce fırtına sonra tayfun vurdu: Can kaybı 145’e yükseldi 10
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Filipinler’i önce fırtına sonra tayfun vurdu: Can kaybı 145’e yükseldi 11
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Filipinler’i önce fırtına sonra tayfun vurdu: Can kaybı 145’e yükseldi 12
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Filipinler’i önce fırtına sonra tayfun vurdu: Can kaybı 145’e yükseldi 13
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Filipinler’i önce fırtına sonra tayfun vurdu: Can kaybı 145’e yükseldi 14
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Filipinler’i önce fırtına sonra tayfun vurdu: Can kaybı 145’e yükseldi 15
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Filipinler’i önce fırtına sonra tayfun vurdu: Can kaybı 145’e yükseldi 16
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Filipinler’i önce fırtına sonra tayfun vurdu: Can kaybı 145’e yükseldi 17
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Filipinler’i önce fırtına sonra tayfun vurdu: Can kaybı 145’e yükseldi 18
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Filipinler’i önce fırtına sonra tayfun vurdu: Can kaybı 145’e yükseldi 19
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Filipinler’i önce fırtına sonra tayfun vurdu: Can kaybı 145’e yükseldi 20
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Filipinler’i önce fırtına sonra tayfun vurdu: Can kaybı 145’e yükseldi 21
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Filipinler’i önce fırtına sonra tayfun vurdu: Can kaybı 145’e yükseldi 22
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Filipinler’i önce fırtına sonra tayfun vurdu: Can kaybı 145’e yükseldi 23
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Filipinler’i önce fırtına sonra tayfun vurdu: Can kaybı 145’e yükseldi 24
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Filipinler’i önce fırtına sonra tayfun vurdu: Can kaybı 145’e yükseldi 25
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Filipinler’i önce fırtına sonra tayfun vurdu: Can kaybı 145’e yükseldi 26
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Filipinler’i önce fırtına sonra tayfun vurdu: Can kaybı 145’e yükseldi 27
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Filipinler’i önce fırtına sonra tayfun vurdu: Can kaybı 145’e yükseldi 28
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Filipinler’i önce fırtına sonra tayfun vurdu: Can kaybı 145’e yükseldi 29
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Filipinler’i önce fırtına sonra tayfun vurdu: Can kaybı 145’e yükseldi 30
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Filipinler’i önce fırtına sonra tayfun vurdu: Can kaybı 145’e yükseldi 31
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Filipinler’i önce fırtına sonra tayfun vurdu: Can kaybı 145’e yükseldi 32
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Filipinler’i önce fırtına sonra tayfun vurdu: Can kaybı 145’e yükseldi 33
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Filipinler’i önce fırtına sonra tayfun vurdu: Can kaybı 145’e yükseldi 34
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Filipinler’i önce fırtına sonra tayfun vurdu: Can kaybı 145’e yükseldi 35
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Filipinler’i önce fırtına sonra tayfun vurdu: Can kaybı 145’e yükseldi 36
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Filipinler’i önce fırtına sonra tayfun vurdu: Can kaybı 145’e yükseldi 37
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Filipinler’i önce fırtına sonra tayfun vurdu: Can kaybı 145’e yükseldi 38
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Filipinler’i önce fırtına sonra tayfun vurdu: Can kaybı 145’e yükseldi 39
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Filipinler’i önce fırtına sonra tayfun vurdu: Can kaybı 145’e yükseldi 40
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Filipinler’i önce fırtına sonra tayfun vurdu: Can kaybı 145’e yükseldi 41
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Filipinler’i önce fırtına sonra tayfun vurdu: Can kaybı 145’e yükseldi 42
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Filipinler’i önce fırtına sonra tayfun vurdu: Can kaybı 145’e yükseldi 43
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Filipinler’i önce fırtına sonra tayfun vurdu: Can kaybı 145’e yükseldi 44
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Filipinler’i önce fırtına sonra tayfun vurdu: Can kaybı 145’e yükseldi 45
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Filipinler’i önce fırtına sonra tayfun vurdu: Can kaybı 145’e yükseldi 46
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Filipinler’i önce fırtına sonra tayfun vurdu: Can kaybı 145’e yükseldi 47
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Filipinler’i önce fırtına sonra tayfun vurdu: Can kaybı 145’e yükseldi 48
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Filipinler’i önce fırtına sonra tayfun vurdu: Can kaybı 145’e yükseldi 49
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Filipinler’i önce fırtına sonra tayfun vurdu: Can kaybı 145’e yükseldi 50
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Filipinler’i önce fırtına sonra tayfun vurdu: Can kaybı 145’e yükseldi 51
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Filipinler’i önce fırtına sonra tayfun vurdu: Can kaybı 145’e yükseldi 52
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Filipinler’i önce fırtına sonra tayfun vurdu: Can kaybı 145’e yükseldi 53
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Filipinler’i önce fırtına sonra tayfun vurdu: Can kaybı 145’e yükseldi 54
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Filipinler’i önce fırtına sonra tayfun vurdu: Can kaybı 145’e yükseldi 55
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