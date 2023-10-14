Filistin çocuk gözyaşları içinde dünyaya seslendi: Su ve yemek istiyorum

Editör: Çağlar Bülent Sansar

Hamas ile İsrail arasındaki savaş tüm şiddetiyle devam ediyor. Gazze’de büyük yıkım meydana geldi, yüzlerce insan hayatını kaybetti.

Savaşın bitmesini isteyen 13 yaşındaki Filistinli bir kızın videosu ise gündem oturdu.

"SU VE YEMEK İSTİYORUM"

Filistinli kız videoda "Ne kadar acı çektiğimizi, huzur içinde yaşayamayacağımızı konuşuyorduk ama şimdi daha çok acı çekiyoruz. Ben 13 yaşında bir çocuk olarak diyorum ki; su istiyorum, yemek istiyorum. Nasıl bir hayat yaşayabilirim ki? Ben de diğer tüm çocuklar gibi bir çocuğum. İnsanlar bana gözyaşlarımın altın olduğunu söylüyor. Ama sadece ağlıyorum, ağlıyorum ve hiçbir şey göremiyorum. Ne yapmam gerekiyor?" dedi.

"AİLEMİN BİR KISMI ÖLDÜRÜLDÜ"

Devamında ise şöyle konuştu:

Bizler insanız. Haklarımız var. Bizler yaşayan parçalarız. Bizi çöp olarak görmeniz haksızlık. Burada sıkışıp kaldık. Burası bir hapishane değil çünkü biz hiç suç işlemedik. Bu içerisinde sıkıştığımız ve çıkamadığımız küçük bir kamp. Bu haksızlık. Ben bir çocuğum ve travmanın nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Ve bu diğer çocuk travmalarına benzemiyor. İnsanların öldüğünü gördüm. Ailemin bir kısmı öldürüldü. Benim bunu sadece izlemem mi gerekiyor?