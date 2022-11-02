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Filistin Devlet Başkanı: İsrail'in ihlallerini ortaya çıkaracak bir Arap Bakanlar Komitesi kurulmalı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in ihlallerini açığa çıkarmak üzere uluslararası düzeyde bir Arap Bakanlar Komitesi kurulmasını umut ettiklerini belirtti.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 19:56
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Filistin Devlet Başkanı: İsrail'in ihlallerini ortaya çıkaracak bir Arap Bakanlar Komitesi kurulmalı

Filistin Devlet Başkanı: İsrail'in ihlallerini ortaya çıkaracak bir Arap Bakanlar Komitesi kurulmalı
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Filistin lideri Abbas, Cezayir'in ev sahipliğinde düzenlenen Arap Birliği Zirvesi'nde konuştu. Abbas, "İsrail'in ihlallerinin ortaya çıkarılması, vizyonumuzun ifade edilmesi, Arap Barış Girişiminin uygulanması, Filistin devletinin Avrupa ülkeleri tarafından daha fazla tanınması, Birleşmiş Milletlere tam üyeliğin sağlanması, ülkelerin büyükelçiliklerinin Kudüs'e taşınmasının engellenmesi ve uluslararası bir barış konferansı gerçekleştirilmesi için uluslararası düzeyde Arap Bakanlar Komitesi kurulması yönünde bir kararla desteğinizi bekliyoruz" dedi.

İsrail'in iki devletli çözümü baltaladığını, uluslararası hukuku ve anlaşmaları ihlal ettiğini kaydeden Abbas, Tel Aviv'in tek taraflı adımlar attığını ifade etti.

İngiliz hükümetinin Balfaour Deklarasyonu nedeniyle Filistin halkı aleyhinde işlenen suçların takibi için yasal bir komite kurulmasına destek isteyen Abbas, İsrail'in 50'den fazla katliam gerçekleştirdiğini, 500'den fazla Filistin köyünün yıkıldığını ve yağmalandığını ifade etti.

Abbas, Filistin halkına daha fazla uluslararası koruma sağlanması, mali desteğin artırılması ve önceki zirvelerde alınan kararlarla onaylanan Arap güvenlik ağının etkinleştirilmesi çağrısında bulundu.

Kudüs'ün 'İsrail'in en şiddetli Yahudileştirme kampanyasına maruz kaldığına' işaret eden Filistin Devlet Başkanı, Kudüs'e destek için alınan kararların uygulamasının da önemini vurguladı.

Cezayir'de düzenlenen 31. Arap Birliği Zirvesi dün başlamıştı. Bugün de devam eden zirveye 16 Arap ülkesi lideri katılıyor.

Arap Birliği Zirvesi Covid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de gerçekleştirilememişti. 

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