Filistin devlet olarak dünyada tanınmaya başladı

Suudi Arabistan, Mısır ve Ürdün, Avustralya'nın Filistin devletini tanıyacağına ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Avustralya'nın Filistin devletini tanıma niyetini memnuniyetle karşılıyoruz." denildi.

Barışsever halkların bu aşamada Filistin devletini tanıması ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulması gerektiğine işaret edilen açıklamada, Avustralya'nın Filistin devletini tanıma kararının ardından diğer ülkelere de benzer adımlar atılması çağrısında bulunuldu.

MISIR: TARİHİ BİR ADIM

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Avustralya'nın Filistin devletini tanıma niyeti memnuniyetle karşılandı ve söz konusu karar "Orta Doğu'da barışın sağlanması yönünde atılmış tarihi ve önemli bir adım" şeklinde değerlendirildi.

Bu kararın ayrıca "Filistinlilerin haklarının desteklenmesi ve iade edilmesine, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını kullanmasına ve 4 Haziran 1967 sınırları içerisinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devletin kurulmasına katkıda bulunan tarihi bir adım" olduğu kaydedildi.

Bu tür kararların, Filistin halkı ve haklı davası lehinde artan uluslararası desteğin yanı sıra Gazze Şeridi'ndeki aç bırakma ve saldırılarının genişletilmesi dahil işgal altındaki Filistin topraklarında yürütülen İsrail politikalarının tamamen reddedildiğini yansıttığı kaydedildi.

İsrail'in bu icraatlarının ise bölgede nefreti körüklediği ve aşırılık ile istikrarsızlığın yayılmasına katkı sağladığı belirtildi.

ÜRDÜN: ÖNEMLİ BİR ADIM

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Avustralya'nın Filistin devletini tanıma kararı, İsrail'in uyguladığı işgalin sona erdirilmesi ve Filistin halkının haklarının yerine getirilmesinde "önemli bir adım" şeklinde değerlendirildi.

Amman'ın, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'nin Filistin devletinin daha fazla tanınmasını amaçlayan uluslararası çabalara bir yanıt niteliğindeki açıklamasını takdirle karşıladığı ifade edildi.

Ürdün, Filistin halkının hürriyet, işgalin sona erdirilmesi, kendi kaderini tayin edebilmesi ve ulusal topraklarında bağımsız bir devletin kurulması konusundaki haklarını desteklemek için uluslararası ortaklar ile birlikte çalışma konusundaki tutumunu yineledi.

AVUSTRALYA'NIN, FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIYACAĞI AÇIKLAMASI

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Filistin devletini tanıyacaklarını bildirmişti.

"Orta Doğu'da şiddet halkasını kırmak, Gazze'de çatışmayı, acıyı ve açlığa nokta koymak için iki devletli çözüm insanlığın umududur." ifadesini kullanan Albanese, Filistin devletini tanıma kararının sadece sembolik olduğu yorumlarını da reddederek, " Bu karar, bir ivme kazanmaya yönelik önemli bir katkıdır." diye konuşmuştu.