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Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail 7 yılda 9 bin 300'den fazla çocuğu gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail güçlerinin 2015 yılından bu yana 18 yaş altı 9 bin 300'den fazla Filistinli çocuğu gözaltına aldığını açıkladı.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 17:47
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Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail 7 yılda 9 bin 300'den fazla çocuğu gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail 7 yılda 9 bin 300'den fazla çocuğu gözaltına aldı
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Filistinli sivil toplum kuruluşu, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yazılı açıklama yayımladı.

İsrail'in 7 yılda 9 bin 300'den fazla çocuğu gözaltına aldığı hatırlatılan açıklamada, 2022 yılının başından bu yana ise İsrail güçlerince yaklaşık 750 çocuğa gözaltı işlemi uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, bu yılın başından beri gözaltına alınan çocuklardan 160'ının serbest bırakılmadığına dikkat çekilerek, bu çocuklar arasında İsrail güçlerinin ateş açtığı yaralı çocukların da olduğuna işaret edildi.

Açıklamada ayrıca, hiçbir suçlama yöneltilmeksizin ve yargı işlemi başlatılmaksızın 3 kız ve 5 erkek çocuğun da "idari tutuklu" olarak cezaevinde tutulduğu kaydedildi.

Filistin Esirler Cemiyetinin açıklamasında, Filistinli çocukların işkence dahil olmak üzere "sistematik tacizlere" maruz kaldığı ve İsrail hapishane yönetiminin onları ağır gözaltı koşullarında tuttuğu vurgulandı.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

"İdari tutukluluk" uygulaması, İsrail’in, işgal ettiği topraklardaki Filistinlileri, hiçbir suçlama yöneltilmeksizin tutuklaması anlamına geliyor. Filistinliler, haklarındaki suçlamayı öğrenemeden ve kendilerini savunma hakkından mahrum şekilde 6 aya kadar hapse atılabiliyor.

Bu süreden sonra askeri mahkemeye sevk edilen ancak suçlamalardan habersiz bir Filistinlinin tutukluluk süresi 5 yıla kadar defalarca uzatılabiliyor.

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