Filistin eyleminde 425’ten fazla gözaltı: İngiltere sokakları karıştı

Hande Karacan
Filistin eyleminde 425’ten fazla gözaltı: İngiltere sokakları karıştı

Londra’da Filistin yanlısı bir gösteride polis ile protestocular arasında tansiyon yükseldi. Westminster’de düzenlenen eylemde 425’ten fazla kişi gözaltına alınırken, polis şiddet iddiaları ve barışçıl protesto vurgusu tartışma yarattı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da “Palestine Action” adlı grubun terör örgütü ilan edilmesine karşı düzenlenen protesto, geniş çaplı gözaltılarla sonuçlandı. Westminster bölgesinde yaklaşık 1.500 kişinin katıldığı eylemde, Metropolitan Polisi 425’ten fazla kişiyi gözaltına aldı. Polis, “Defend Our Juries” (DOJ) tarafından organize edilen gösteride memurların yumruk, tekme, tükürük ve cisim fırlatma gibi saldırılara maruz kaldığını açıkladı.

09609120-8b30-11f0-9cf6-cbf3e73ce2b9.jpg

‘BARIŞÇIL PROTESTO’ SAVUNUSU

Gösterinin düzenleyicileri ise polisin iddialarını “asılsız” olarak nitelendirdi. DOJ sözcüsü, katılımcıların sessizce pankart taşıyan yaşlılar, engelliler, sağlık çalışanları ve din adamlarından oluştuğunu, asıl şiddetin polis tarafından uygulandığını ileri sürdü.

image.jpg

83 YAŞINDAKİ DİN ADAMI GÖZALTINA ALINDI

Eyleme katılan 83 yaşındaki Rahibe Sue Parfitt, ikinci kez gözaltına alındı. Parfitt, “Palestine Action terör örgütü değildir. Yalnızca Filistinlilere karşı kullanılan silahların tahrip edilmesini hedeflemiştir. Vicdan sahibi herkes buna karşı çıkmalıdır.” ifadelerini kullandı.

sue-parfitt-rebelliondayfour-oxfordcircus-alanna-180419-02-2.jpeg

TARTIŞMALI YASAK SÜRECİ

İngiltere İçişleri Bakanlığı, haziran ayında askeri uçaklara zarar verdiğini açıklayan Palestine Action’ı temmuz ayında yasaklamıştı. Ancak grubun kurucularından Huda Ammori, bu karara karşı yasal mücadele başlattı. Yüksek Mahkeme, Ammori’nin İçişleri Bakanlığı’na dava açmasına izin verdi. Bu süreçte hükümet, kararı savunmak için temyize gitmeye hazırlanıyor.

İngiltere Yüksek Mahkemesi, Palestine Action grubunu yasakladıİngiltere Yüksek Mahkemesi, Palestine Action grubunu yasakladı

DİĞER ŞEHİRLERDE DE PROTESTOLAR GERÇEKLEŞTİ

Londra’daki eylemlerin yanı sıra Belfast ve Edinburgh’da da Filistin’e destek gösterileri düzenlendi. Başbakanlık, Palestine Action’a destek vermenin terör yasaları kapsamında suç olduğunu hatırlattı. İngiltere’de terör örgütü ilan edilen bir yapıya üye olmak ya da destek vermek, 14 yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor.

Son Haberler
Tour of İstanbul'da heyecan dolu yarış
Tour of İstanbul'da heyecan dolu yarış
Sokak ortasında bir kadın cinayeti daha
Sokak ortasında bir kadın cinayeti daha
Kayyum kurultayı durdurabilir mi? Özgür Özel'den flaş yanıt
Kayyum kurultayı durdurabilir mi? Özgür Özel'den flaş yanıt
Kır düğünü kabusa döndü! Salon karıştı silahlar patladı
Kır düğünü kabusa döndü! Salon karıştı silahlar patladı
Keçiören’de pazarlara sıkı denetim: Zabıta iş başında!
Keçiören’de pazarlara sıkı denetim!