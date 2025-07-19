Filistin eylemlerine katılan 96 kişi gözaltına alındı

İngiltere genelinde Filistin’e destek amacıyla düzenlenen gösterilerde 96 kişi gözaltına alındı. En geniş çaplı müdahale Londra’daki Parlamento Meydanı’nda yaşandı. Metropolitan Polis Teşkilatı, Westminster’daki eylemde “terör suçları şüphesiyle” 55 kişiyi gözaltına aldı. Göstericilerin ellerinde "Soykırıma karşıyım. Palestine Action’ı destekliyorum" yazılı pankartlar taşıdığı görüldü. Bu yazılar, geçen haftalarda terör örgütü ilan edilen Palestine Action’a doğrudan destek anlamına geldiği gerekçesiyle suç sayıldı.

Polis, aralarında bastonla yürüyen yaşlı kadınların da bulunduğu eylemcileri sert şekilde gözaltına aldı. Bölgedeki Mahatma Gandhi heykelinin çevresi polis ablukasına alınırken, 20’ye yakın polis aracı bölgede konuşlandırıldı.

BRİSTOL VE TRURO’DA DA SERT MÜDAHALELER

Gösteriler sadece Londra’yla sınırlı kalmadı. Avon ve Somerset Polisi, Bristol’daki College Green’de düzenlenen eylemde 17 kişinin Terör Yasası kapsamında gözaltına alındığını açıkladı. Bu kişilere ek olarak 3 kişinin de gönüllü ifade vermek üzere davet edileceği bildirildi.

Cornwall bölgesindeki Truro Katedrali yakınlarında düzenlenen barışçıl gösteride ise Devon ve Cornwall Polisi 8 kişiyi gözaltına aldı. Gösteri, “Defend Our Juries” adlı kampanya grubu tarafından organize edildi. Gözaltına alınanlar arasında 81 yaşındaki eski bir sulh hakiminin de bulunduğu öğrenildi.

HUDA AMMORİ PAZARTESİ GÜNÜ MAHKEMEDE

Gözaltılar devam ederken, Palestine Action’ın kurucularından Huda Ammori’nin pazartesi günü Yüksek Mahkeme’de grubun yasaklanmasına karşı dava açacağı bildirildi. Bu girişim, hareketin yasal savunusunun başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Manchester’da 16 kişi, Edinburgh’da ise kimlikleri belirlenemeyen kişiler Palestine Action lehine pankartlar taşıdığı gerekçesiyle polis takibine alındı. Ancak Edinburgh’daki gösterilerde herhangi bir gözaltı yaşanmadı.

Hükümetin Palestine Action’ı yasaklama kararı, Haziran ayında RAF Brize Norton hava üssüne yapılan baskınla ilişkilendiriliyor. Olayda iki Voyager uçağına kırmızı boya sıkılmış ve yaklaşık 7 milyon dolarlık zarar oluşmuştu. Olayın ardından dört kişi tutuklanmış, İngiltere’deki tüm askeri üslerde güvenlik incelemesi başlatılmıştı.

İngiliz parlamentosu, Filistin’e yönelik artan destek eylemleri karşısında yeni yasal adımlar atarken, muhalefet ve sivil toplumun bu gelişmelere nasıl karşılık vereceği merakla bekleniyor.