Filistin: Fanatik Yahudi yerleşimci gruplar terör listesine alınsın

Filistin Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümetinin, Filistinlerin "toplu cezalandırılması" yönündeki kararının ardından, aşırıcı Yahudi yerleşimci grupların terör listesine dahil edilmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "İşgalci devletin karar ve eylemleri, yerleşimci terörü, geniş ve toplu ırkçı cezalar kapsamında New York ve Cenevre’deki uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler kuruluşları ile birlikte takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in attığı adımların tüm ülkeler tarafından takip edildiği aktarılan açıklamada, "gerginliğin tırmanmasının durdurulması, (Filistin halkı için) uluslararası koruma talep edilmesi ve aşırılık yanlısı yerleşimci grupların terör örgütü olarak görülmesi için İsrail hükümeti üzerinde en geniş uluslararası baskının oluşturulmasının" amaçlandığı vurgulandı.

Açıklamaya göre, Nablus'un güneyinde, ev ve araç yakma, ırkçı slogan atma gibi bir gecede 120'den fazla saldırı yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı, "artan silahlı yerleşimci milislerin Filistin vatandaşlarına, topraklarına, evlerine, mal varlıklarına ve mukaddesatına yönelik terör eylemlerini" en sert şekilde kınadı.

İsrail hükümetinden "toplu ceza" kararı

Netanyahu, 28 Ocak Cumartesi günkü kabine toplantısının ardından Doğu Kudüs'teki saldırılara ilişkin saldırganların ailelerinin de cezalandırılacağını söylemişti.

Başbakan Netanyahu, saldırganların ailelerine, kimlik kartlarının verilmemesini de kapsayan ulusal sigorta haklarından mahrum etme gibi birtakım cezalar uygulanacağını duyurmuştu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırının faili Filistinli Hayri Alkam'ın evinin yıkılmak üzere bir an önce mühürlenmesi talimatını veren Netanyahu, Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinin güçlendirilmesi için daha fazla İsrailliye silah verileceğini açıklamıştı.

Filistinlilere karşı işlenen suçlar cezasız kalıyor

Haaretz gazetesinde yayımlanan habere göre, geçen hafta işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te meydana gelen saldırıların ardından ülkenin çeşitli yerlerinde Filistinlilere karşı intikam suçları patlak verdi.

Saldırılarda Filistinlilerin arabaları ve evleri taşlandı, ateşe verildi. Duvarlara "Yahudiler uyanın" ibareleri yazıldı.

İsrailli sivil toplum örgütü "Yesh Din"in verilerine göre, İsrail güçlerince Filistinlilere yönelik saldırılar kapsamında 2005-2021 yıllarında açılan soruşturmaların yüzde 81'i bir sonuca ulaşmadı.

Soruşturma dosyalarının yüzde 92’si davaya dönüşmeden kapatıldı.