Filistin için 24 saat canlı Yayın: 60 gazeteci ses olacak!

Kaynak: DHA
Filistin için 24 saat canlı Yayın: 60 gazeteci ses olacak!

Türkiye Basın Federasyonu’nun öncülüğünde 60 gazeteci, Filistin halkı için 24 saat ortak canlı yayın düzenleyecek.

Türkiye Basın Federasyonu öncülüğünde İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nda 31 Mayıs Cumartesi günü saat 12.00'da başlayacak program, 1 Haziran'da 12.00'de sona erecek.

Türkiye Basın Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Filistin'de su yok, ekmek yok, elektrik yok, okul yok. Ambargo, katliam, gözyaşı ve kan dinmiyor. Dünya suskun, insanlık suskun. Ama biz susmayacağız. Çocuklar için, kadınlar için, mazlumlar için, insanlık adına. 31 Mayıs Cumartesi günü Sultanahmet Meydanı'nda 24 saat boyunca Türkiye'nin önde gelen medya kuruluşlarıyla ortak canlı yayın ile Filistin'e ses olacağız, insanlığa ses olacağız" denildi.

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