Filistin kararı sonrası Malezya'da yabancı ajan alarmı verildi

Malezya Hükümet Sözcüsü ve İletişim Bakanı Fahmi Fadzil, ülkede yabancı ajanların varlığında belirgin bir artış yaşandığını açıkladı. Fadzil, bu durumun doğrudan Başbakan Enver İbrahim’in Filistin halkına verdiği güçlü desteğe bağlı olduğunu belirtti. Enver’in, Gazze’de yaşanan insanlık dramına karşı uluslararası alanda en sert çıkışları yapan liderlerden biri olduğunu hatırlatan Fadzil, Malezya’nın bu tavır nedeniyle hedef haline geldiğini ifade etti.

“YILDIRMA ÇABALARI KARARLILIĞIMIZI BOZAMAZ”

Fadzil, Başbakan Enver ve Polis Genel Müdürü Khalid Ismail’in konuyla ilgili daha önce de uyarılarda bulunduğunu söyledi. “Ülkemizin Filistin konusunda sergilediği kararlı tutum, bazı yabancı ajanların faaliyetlerini artırdı. Bu bizim için bir zorluk olabilir, ancak kesinlikle geri adım atmayacağız. Malezya, Filistin’in yanında durmaya devam edecek” diye konuştu.

Bakan, bu açıklamaları Kuala Lumpur’daki Dataran Merdeka Meydanı’nda düzenlenen “3D Gazze Zaman Tüneli” etkinliğinde yaptı.

ULUSLARARASI ETKİ VE DESTEK

Fadzil’e göre, Enver’in Filistin konusundaki net tutumu yalnızca Malezya içinde değil, uluslararası alanda da karşılık buldu. Bazı dünya liderlerinin, Enver’in açıklamaları sonrası kendi politikalarını gözden geçirdiği aktarıldı. Malezya’nın bu pozisyonu, özellikle Güneydoğu Asya’da Filistin davasına verilen desteğin sembolü haline geldi.

GAZZE’DE AÇLIK FELAKETİ

Birleşmiş Milletler destekli yeni gıda güvenliği raporu, Gazze’de yarım milyondan fazla insanın kıtlık koşullarında yaşadığını ortaya koydu. Rapora göre, açlık, yoksulluk ve önlenebilir ölümler bölgede yaygın hâle geldi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, kıtlığın İsrail hükümetinin uyguladığı politikaların “doğrudan sonucu” olduğunu belirtti. İsrail’in Mart ayında yardım girişini tamamen yasaklaması ve Mayıs sonunda çok sınırlı ölçüde izin vermesi, gıda, ilaç ve yakıt sıkıntısını kritik boyutlara taşıdı.

MALEZYA’NIN KARARLILIĞI

Malezya hükümeti, tüm tehditlere rağmen Filistin’e verdiği desteği sürdüreceğini yineliyor. Enver İbrahim’in sert söylemleri ve diplomatik girişimleri, ülkeyi uluslararası arenada dikkat çekici bir aktör haline getirmiş durumda. Kuala Lumpur yönetimi, Filistin halkının yaşadığı insani felaketi uluslararası gündemde tutmak için kararlı bir politika izlemeye devam edecek.