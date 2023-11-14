Filistin Kızılayı insani yardım yüklü 155 kamyonu teslim aldı

Filistin Kızılayı’ndan yapılan açıklamada, “Filistin Kızılayı ekiplerine Refah sınır kapısı üzerinden Mısır Kızılay'ından yardım yüklü 155 kamyon ulaştı. Bu kamyonlar gıda, su, yardım malzemeleri, tıbbi ekipman ve ilaçlar gibi temel malzemeleri taşımaktadır” denildi.

ŞU ANA KADAR 1135 KAMYON ULAŞTI

Örgüt, 21 Ekim’den bu yana 1135 kamyon yardımın Gazze’ye ulaştığını ifade ederek, “Bu kamyonlar, UNRWA'nın kamyonlardaki yakıtın tükenmesi nedeniyle bugün yardım alımını durdurmak zorunda kaldığını açıklamasının ardından gelen son kamyonlardır. 21 Ekim 2023'ten bu yana, günde ortalama 47 kamyon olmak üzere toplam 1135 kamyon kabul edildi. Ne yazık ki işgalci İsrail makamları şu ana kadar yakıt girişine izin vermedi” dedi.