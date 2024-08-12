Filistin paylaşımı yapan Türk Suudi Arabistan'da gözaltına alındı. 21 gündür haber alınamıyor

Muhsine Topaloğlu, özel bir turizmi firmasıyla 19 Temmuz 2024 tarihinde Umre ziyareti için Batman’dan Suudi Arabistan’a gitti.

Topaloğlu’nun birlikte gittiği tur, Medine’de 2 gün kaldı. Burada Hz. Muhammed (SAV)’in evinden fotoğraf çekerek, ‘Filistin’de direnişe devam, mücahitlere selam’ notuyla Instagram hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımın ardından 21 Temmuz 2024 tarihinde ise tur rehberi ile 24 yaşındaki Muhsine Topaloğlu gözaltına alındı.

TUR REHBERİ SERBEST BIRAKILDI MUHSİNE HALA GÖZALTINDA

Baskında tur rehberi ile 24 yaşındaki kız gözaltına alındı. Sorgusunun ardından tur rehberi serbest bırakılırken, Topaloğlu’nun sorgusu devam edildi. Batman’dan umreye giden 24 yaşındaki kızdan ailesi, 21 Temmuz’dan beri hiçbir haber alamadı. Kızın babası ise, Türkiye’nin Cidde Konsolosluğu ile irtibata geçti.

Görüşmede kızlarının durumundan endişe duyduklarını belirten baba, Konsolosluğun Suudi güvenlik yetkililerin kızı güvenlik gerekçesiyle tuttuklarını aktardı. O tarihten beri kızlarından hiçbir iz ve haber alamayan aile kızlarının hayatından endişe duyuyor. Aile, Türkiye Dış İşleri Bakanlığının yetkililerinden yardım istediğini belirtti.

"YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYORUZ"

Konuya ilişkin Haber7'ye konuşan Muhsine Topaloğlu'nun amcası Mehmet Şirin Topaloğlu "Filistin'e destek paylaşımı yaptığı için kızımız Muhsine gözaltına alındı ve günlerdir haber alamıyoruz. Yetkililerle iletişim halindeyiz ama henüz bir sonuç alamadık. Kızımıza kavuşmak için yardım bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

AİLESİ YARDIM İSTEDİ

Amcası yeğeni için yardım talep ederek şu paylaşımda bulundu:

"Yeğenim Muhsine Topaloğlu umre ziyareti için gittiği Suudi Arabistan’da Filistin lehinde paylaşım yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. 21 Temmuz’dan beri haber alamıyoruz. Devlet büyüklerimizin yardımlarını bekliyoruz."