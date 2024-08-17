Filistin Sağlık Bakanlığı: Gazze'de tespit edilmemiş yüzlerce çocuk felci vakası olabilir

Bakanlık, son günlerde bölgede görülen bir çocuk felci vakasının ardından, olası diğer vakalar hakkında endişelerini dile getirdi.

Filistin Sağlık Bakanı Macid Ebu Ramazan, Gazze'de dün bir çocuk felci vakasının doğrulandığını belirterek, bu durumun yüzlerce tespit edilmemiş vaka anlamına gelebileceğini açıkladı. Ebu Ramazan, virüsle bulaşan her 200 vakadan birinin çocuk felci semptomları gösterebileceğini, diğer vakaların ise basit ateş veya burun akıntısı gibi belirtiler gösterebileceğini söyledi.

Bakan, Gazze'deki 10 yaş altı çocuklar için geniş çaplı bir aşı kampanyası başlatacaklarını ve bu süreçte Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapacaklarını duyurdu. Şu an için UNICEF ile koordine şekilde 200 bin aşı temin edilmiş ancak güvenlik sorunları ve havalimanlarının kapalı olması nedeniyle aşıların bölgeye ulaşmadığını belirtti. Ayrıca, 400 bin aşı daha temin etmek için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Ebu Ramazan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının sağlık krizine yol açtığını ve virüsün dışarıdan, muhtemelen İsrail askerleri tarafından taşınmış olabileceğini öne sürdü. Sağlık ekiplerinin Gazze'ye güvenli bir şekilde ulaşımının sağlanması, temiz su ve kanalizasyon sistemlerinin yeniden kurulması gibi acil ihtiyaçlar için uluslararası yardım çağrısında bulundu.

Gazze'de çocuk felcine karşı 400'den fazla aşı merkezinde yürütülecek kampanya için binlerce sağlık çalışanının görev alacağı belirtilirken, aşıların ve sağlık personelinin güvenliğinin sağlanması gerektiği vurgulandı. Filistin'in 1984'te Gazze, 1988'de ise Batı Şeria'da çocuk felcini yendiği, ancak bölgedeki durumu ciddiyetle ele aldıkları ifade edildi.

Bakanlık, dün Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah bölgesinde aşı olmamış 10 aylık bir bebekte çocuk felci virüsünün tespit edildiğini açıklamıştı.