Filistin yanlıları ABD'de yürüyüş yaptı

Dün ABD’nin Illinois eyaletinin en büyük şehirlerinden birisi olan Chicago şehrinde Filistin yanlısı göstericiler gösteri yürüyüşünde bulundu.
7 Ekim’den bu yana Gazze’de devam eden savaşta İsrail Ordusu tarafından düzenlenen saldırılar sonucunda 40 binden fazla sivil hayatını kaybetti.
Uluslararası kamuoyunun tepki gösterdiği İsrail yönetimi kendisine yapılan hem uluslararası hem de ülke içindeki protestolara rağmen saldırganlığını bırakmamakla beraber var olan savaşı bölgeye yaymak için olağanüstü çabalarına devam ediyor.
Son olarak İsrailli rehinelerin kurtarılması için yapılan operasyon sonucunda 6 rehinenin de cansız bedeni ile karşılanması sonucunda ülke çapında aylardır devam eden protestolar harlanarak devam etti.
İsrail ana muhalefet lideri tarafından yapılan çağrılar ile Netanyahu’nun başarısız olduğu dile getirilmiş ve istifasının istenilmesi göstericilerin ana sloganlarından birisi oldu.