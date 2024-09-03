Filistin yanlıları ABD'de yürüyüş yaptı

Filistin yanlıları ABD'de yürüyüş yaptı
Düzenleme: Kaynak: AA

ABD’de Filistin yanlısı göstericilerin protestoları devam ediyor. Chicago’da yapılan yürüyüş Demokratik Ulusal Kongre’den bu yana şehirdeki ilk gösteri oldu.

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Filistin yanlıları ABD'de yürüyüş yaptı 1

Dün ABD’nin Illinois eyaletinin en büyük şehirlerinden birisi olan Chicago şehrinde Filistin yanlısı göstericiler gösteri yürüyüşünde bulundu.

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Filistin yanlıları ABD'de yürüyüş yaptı 2

7 Ekim’den bu yana Gazze’de devam eden savaşta İsrail Ordusu tarafından düzenlenen saldırılar sonucunda 40 binden fazla sivil hayatını kaybetti.

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Filistin yanlıları ABD'de yürüyüş yaptı 3

Uluslararası kamuoyunun tepki gösterdiği İsrail yönetimi kendisine yapılan hem uluslararası hem de ülke içindeki protestolara rağmen saldırganlığını bırakmamakla beraber var olan savaşı bölgeye yaymak için olağanüstü çabalarına devam ediyor.

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Filistin yanlıları ABD'de yürüyüş yaptı 4

Son olarak İsrailli rehinelerin kurtarılması için yapılan operasyon sonucunda 6 rehinenin de cansız bedeni ile karşılanması sonucunda ülke çapında aylardır devam eden protestolar harlanarak devam etti.

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Filistin yanlıları ABD'de yürüyüş yaptı 5

İsrail ana muhalefet lideri tarafından yapılan çağrılar ile Netanyahu’nun başarısız olduğu dile getirilmiş ve istifasının istenilmesi göstericilerin ana sloganlarından birisi oldu.

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Filistin yanlıları ABD'de yürüyüş yaptı 6
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Filistin yanlıları ABD'de yürüyüş yaptı 7
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Filistin yanlıları ABD'de yürüyüş yaptı 8
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Filistin yanlıları ABD'de yürüyüş yaptı 12
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Filistin yanlıları ABD'de yürüyüş yaptı 16
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Filistin yanlıları ABD'de yürüyüş yaptı 18
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Filistin yanlıları ABD'de yürüyüş yaptı 19
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Filistin yanlıları ABD'de yürüyüş yaptı 20
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Filistin yanlıları ABD'de yürüyüş yaptı 21
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Filistin yanlıları ABD'de yürüyüş yaptı 22
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Filistin yanlıları ABD'de yürüyüş yaptı 23
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