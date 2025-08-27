Filistin yanlısı Belediye Başkanı İsrail'e alınmadı

İsrail'in, Collboni'nin girişini reddetmesi, Barselona Belediyesi tarafından "dostane bir eylem" olarak nitelendirildi. Belediye, bu kararın, şehirler arası diplomasiye ve barış çabalarına yönelik bir saldırı olduğunu ifade etti. Collboni de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrail hükümeti, Filistin halkını izole etmeyi ve dünya kamuoyunun yaşanan insan hakları ihlallerinden haberdar olmasını engellemeyi amaçlıyor" dedi. Bu engellemenin, barış ve adalet için olan kararlılıklarını daha da pekiştirdiğini belirtti.

ZİYARETİN AMACI VE PLANLANAN ETKİNLİKLER

Collboni'nin planladığı ziyaret, Barselona'nın Filistin şehirleriyle olan tarihi bağlarını güçlendirmeyi ve belediyenin desteklediği iş birliği projelerini yerinde incelemeyi amaçlıyordu. Ziyaret kapsamında, Ramallah Belediye Başkanı Issa Kassis ve Beytüllahim Belediye Başkanı Maher Nicola Canawati ile görüşmeler, Amman Belediye Başkanı Youssef al-Shawarbeh ile toplantılar ve Filistin Başbakanı Mohammad Mustafa ile görüşmeler planlanmıştı. Ayrıca, Kudüs'te B'Tselem ve Peace Now gibi sivil toplum kuruluşlarıyla toplantılar ve Ramallah'ta "Barselona Caddesi"nin açılışı gibi sembolik etkinlikler de gündemdeydi.

ULUSLARARASI TEPKİLER VE BARSELONA'NIN YANITI

İsrail'in bu hamlesi, sadece Barselona Belediyesi tarafından değil, uluslararası alanda da tepkiyle karşılandı. İspanya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in kararını kınayarak resmi bir protesto sundu. Ayrıca, Avrupa Parlamentosu'ndan bazı milletvekilleri, bu eylemi uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirdi. Filistinli yetkililer de, bu engellemeyi, Filistin şehirlerini izole etme ve uluslararası iş birliğini zayıflatma çabası olarak nitelendirdi.

BARSELONA'NIN FİLİSTİN'E DESTEĞİ DEVAM EDİYOR

Ziyaretin iptaline rağmen, Barselona Belediyesi, Filistin'e olan desteğini sürdürme kararlılığını yineledi. Belediye, Amman'da Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) tarafından yürütülen sağlık ve lojistik projelerini yerinde inceledi. Ayrıca, Filistin'e yönelik insani yardımların artırılması ve iş birliğinin güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.

DİPLOMASİYE DARBE Mİ?

İsrail'in Barselona Belediye Başkanı'nın girişini reddetmesi, şehirler arası diplomasiye ve barış çabalarına yönelik ciddi bir engel teşkil ediyor. Bu durum, uluslararası ilişkilerde yeni bir gerilim kaynağı yaratırken, Filistin halkının haklarının savunulması adına atılan adımların önünü tıkıyor. Önümüzdeki dönemde, bu tür engellemelerin uluslararası düzeyde nasıl karşılık bulacağı ve diplomasiye etkileri merakla bekleniyor.