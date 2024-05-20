Filistin yanlısı protestocular İsrail destekçisi komedyenin gösterisini yarıda kesti

Filistin yanlısı protestocular, Jerry Seinfeld'in Cumartesi gecesi Virginia'daki Chrysler Hall'daki komedi gösterisininin bölünmesine neden oldu.

İnternette yayınlanan videolarda, Seinfeld'in gösterisi komedyene "soykırım destekçisi" diye bağıran bir adam tarafından yarıda kesildi.

Videolarda, protestocunun "Gazze'deki çocukları kurtarın", "Soykırıma artık Amerikan vergisi yok" ve "Kendinizden utanmalısınız" diye bağırdığı görüldü.

Diğer seyirciler de yuhalayarak ve slogan atarak karşılık verdi: "Jerry! Jerry! Jerry!"

Jerry Seinfeld ise protestolar karşısında sakinliğini koruyarak, “Bu heyecen verici, sevdim. Benden nefret edenlerin olması gösteriyi alevlendiriyor.” dedi.

Protestocular güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarıldı.

Program yapımcısı SevenVenues ise olay ile ilgili şunları söyledi: "Bir grup protestocunun bu akşam Chrysler Hall'da kapalı gişe satılan Jerry Seinfeld performansını bozmasından derin bir hayal kırıklığı yaşadık."