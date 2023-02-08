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Filistin'de 4,8 büyüklüğünde deprem oldu

Filistin'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 01:56
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Filistin'de 4,8 büyüklüğünde deprem oldu

Filistin'de 4,8 büyüklüğünde deprem oldu
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Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Nablus'taki El-Necah El-Vatani Üniversitesi Deprem Merkezi Müdürü Celal el-Dubeyk, depremin merkez üssünün Nablus kentinin 13 kilometre kuzeyinde olduğunu açıkladı. Dubeyk, 4,8 büyüklüğündeki depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini ifade etti.

Söz konusu deprem, Kudüs, Ramallah ve Nablus kentlerinden hissedildi.

Deprem sebebiyle can kaybı ya da maddi hasar olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. (AA)

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