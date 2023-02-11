﻿Filistinli taraftarlar depremzedelere destek pankartı açtı

Şebab el-Halil ile Şebab es-Semu (Shabab Alsamu) takımları, Batı Şeria'nın El-Halil kentindeki Dura Stadyumu'nda sahaya çıktı.

Karşılaşma sırasında Şebab el-Halil takımının taraftarları, "El-Halil'in derdi ve kederi çok olsa da Türkiye ve Suriye'ye başsağlığı diliyoruz." yazılı pankart açtı.

Şebab el-Halil taraftarlarının sözcüsü Abdulhalim ez-Ziru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pankartla Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerin yanında oldukları mesajını verdiklerini söyledi.

Ziru, El-Halil'in İsrail işgali nedeniyle yaşadığı sıkıntılara rağmen Türkiye ve Suriye'nin hüznüne ortak olduğunu ve depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı dilediklerini kaydetti.

Filistin Gençlik ve Spor TV spor yorumcusu Sami Ebu İsnine de maç esnasında "Türkiye ve Suriye'de büyük trajediye sebep olan depremde hayatını kaybedenlerin ailelerinin acısını paylaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Ürdün'deki kiliselerden depremzedelere destek

Ürdün'deki Katolik kiliseleri de Katolik Basın ve Araştırma Merkezinden yapılan yazılı açıklamayla, Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenenlere yardım için 12-19 Şubat Pazar ayinlerinde bağış toplanacağını duyurdu.