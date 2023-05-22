Filistin'de kan durmuyor. İsrail 3 Filistinliyi katletti

Batı Şeria'da İsrail ordusunun düzenlediği operasyonlarda 3 Filistinlinin öldüğü açıklandı.

Filistin'de kan durmuyor. İsrail 3 Filistinliyi katletti

Editör: Serkan Talan

Filistinli yetkililerin açıklamasına göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde İsrail ordusunun düzenlediği baskın sırasında üç Filistinli öldü.

Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, Nablus'taki Balata Filistin mülteci kampında kurşunlanarak öldürülen üç kişinin 32, 30 ve 24 yaşlarında 3 erkek olduğu bildirildi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Fetih partisinin silahlı kanadı El Aksa Şehitleri Tugayları, yaptıkları açıklamada öldürülenlerin, grubun "savaşçıları " olduklarını söyledi.

Filistin toprağı olan Batı Şeria, 1967'den beri İsrail tarafından işgal ediliyor.

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