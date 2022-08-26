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Filistin'den İsrail hapishanelerindeki tutuklular için acil müdahale çağrısı

Filistin kaynaklarına göre, yaklaşık 4 bin 500 Filistinli tutuklu bulunduğu İsrail hapishanelerinde, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Hüseyin eş-Şeyh, Filistinli tutukluların İsrail makamlarının baskı ve işkencelerine maruz kaldığını belirten açıklamada bulundu. Eş-Şeyh, Filistinlileri korumak için acil müdahale çağrısı yaptı.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 16:27
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Filistin'den İsrail hapishanelerindeki tutuklular için acil müdahale çağrısı

Filistin'den İsrail hapishanelerindeki tutuklular için acil müdahale çağrısı
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Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Hüseyin eş-Şeyh, yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinliler için hem halk nezdinde hem de resmi düzeyde desteğin artırılması gerektiğini belirtti.

Filistinli tutukluların İsrail makamlarının baskı ve işkencelerine maruz kaldığını vurgulayan Şeyh, İsrail hapishanelerindeki Filistinlileri korumak için uluslararası kurumlara acil müdahale çağrısı yaptı.

Filistin Esir İşleri Heyeti de yaptığı açıklamada, İsrail'deki tüm hapishanelerde Filistinli tutuklular arasında aşırı gerilim olduğuna dikkati çekti.

Açıklamada, İsrail Hapishaneler İdaresinin Filistinli tutuklulara ait elektronik cihazları ellerinden alması ve tutuklulara uygulanan tecridi sıkılaştırılması üzerine söz konusu gerilimin yaşandığına işaret edildi.

Konuyla ilgili İsrail makamlarından ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 4 bin 500 Filistinli tutuklu bulunuyor.

(AA)

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