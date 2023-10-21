Filistin'den uluslararası topluma ‘harekete geçme’ çağrısı

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'nin güneyindeki Kudüs Hastanesi'nde, "yeni bir hastane trajedisi" yaşanmaması için uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yaptı.