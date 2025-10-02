Filistin'e destek eylemine polis müdahalesi

Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri'nin İsrail'in Sumud Filosu'na yönelik müdahalesini protesto eylemine polis müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alınırken, gazetecilerin görüntü alması engellenmeye çalışıldı.

Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri, Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışan Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in müdahalesini protesto etmek için Yüksel Caddesi'nde toplandı.

Grup, buradan Güven Park'a yürümek istedi ancak polis ekipleri yürüyüşe izin vermedi. Yapılan müzakerelere rağmen kitle barikatları aşarak yürüyüşe başladı. Bunun üzerine polis ekipleri göstericilere müdahalede bulundu.

Müdahalede çok sayıda kişi gözaltına alınırken, polis ekiplerinin alanda görev yapan gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı.

Eylem sırasında grup sık sık "Nehirden denize özgür Filistin", "Katil İsrail, işbirlikçi AKP" sloganları attı. Yapılan kısa açıklamada İsrail'in Sumud Filosu'na müdahalesi kınanırken, Gazze için özgürlük çağrısı yapıldı. Grup daha sonra slogan atarak dağıldı.