Filistin’e destek gösterilerine katılan 466 kişiye gözaltı

Kaynak: İHA
Filistin’e destek gösterilerine katılan 466 kişiye gözaltı

İngiltere’nin başkenti Londra’da, yasaklı Filistin Hareketi grubuna destek vermek ve İsrail’i protesto etmek amacıyla düzenlenen gösterilerde 466 kişi gözaltına alındı.

İsrail’in Gazze’deki katliamları ve işgal planına yönelik tepkiler sürerken, Parlamento Meydanı ve Whitehall bölgesinde toplanan yüzlerce gösterici, “Soykırıma karşıyım”, “Filistin Hareketi’ni destekliyorum”, “Gazze’den ellerinizi çekin” ve “Protesto hakkını savun” yazılı pankartlar taşıdı.

Londra Metropolitan Polisi, “Palestine Action” hareketinin İngiltere’de yasaklı gruplar arasında olduğunu hatırlatarak, eylemlere katılan 466 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Ayrıca, 5’i polis memurlarına saldırı olmak üzere çeşitli suçlardan 8 kişi hakkında da işlem yapıldı.

Son Haberler
Filistin’e destek gösterilerine katılan 466 kişiye gözaltı
Filistin’e destek gösterilerine katılan 466 kişiye gözaltı
İsrailliler Batı Şeria'da iki Filistin köyüne saldırdı
İsrailliler Batı Şeria'da iki Filistin köyüne saldırdı
Alkollü sürücü kamyonete çarptı
Alkollü sürücü kamyonete çarptı
Eşini tabancayla öldürdü intihar etti
Eşini tabancayla öldürdü intihar etti
Bir yılda 66 kilo verdi
Bir yılda 66 kilo verdi