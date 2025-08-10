Filistin’e destek gösterilerine katılan 466 kişiye gözaltı

İsrail’in Gazze’deki katliamları ve işgal planına yönelik tepkiler sürerken, Parlamento Meydanı ve Whitehall bölgesinde toplanan yüzlerce gösterici, “Soykırıma karşıyım”, “Filistin Hareketi’ni destekliyorum”, “Gazze’den ellerinizi çekin” ve “Protesto hakkını savun” yazılı pankartlar taşıdı.

Londra Metropolitan Polisi, “Palestine Action” hareketinin İngiltere’de yasaklı gruplar arasında olduğunu hatırlatarak, eylemlere katılan 466 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Ayrıca, 5’i polis memurlarına saldırı olmak üzere çeşitli suçlardan 8 kişi hakkında da işlem yapıldı.