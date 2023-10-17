Filistin'e destek paylaşımı yaptı. Sözleşmesi feshedildi

Almanya Bundesliga ekibi Mainz, oyuncusu Anwar El Ghazi'nin sözleşmesini feshetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Filistin'e destek açıklaması yapan oyuncunun anti-Semitik ifadeleri nedeniyle sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

El Ghazi, sadece 1 ay önce takıma katılmıştı. Fas asıllı Hollandalı oyuncu paylaşımında; "Nehirden denize, Filistin özgür olacak" yazmıştı.

Bu paylaşımdaki "Nehirden denize" ifadesi kulüp tarafından anti-Semitik olarak görüldü.

ANTİ SEMİTİK NEDİR?

Antisemitizm terimi Yahudilere karşı önyargılı olma, onlara karşı düşmanlık besleme anlamına gelir.