Filistin'e destek paylaşımı yaptı. Sözleşmesi feshedildi

Bundesliga ekiplerinden Mainz, oyuncusu El-Ghazi'nin sosyal medyadan Filistin'e destek verdi. Kulüp de anti- Semitik ifadeleri nedeniyle futbolcunun sözleşmesini feshetti.

Filistin'e destek paylaşımı yaptı. Sözleşmesi feshedildi

Almanya Bundesliga ekibi Mainz, oyuncusu Anwar El Ghazi'nin sözleşmesini feshetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Filistin'e destek açıklaması yapan oyuncunun anti-Semitik ifadeleri nedeniyle sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

El Ghazi, sadece 1 ay önce takıma katılmıştı. Fas asıllı Hollandalı oyuncu paylaşımında; "Nehirden denize, Filistin özgür olacak" yazmıştı.

Bu paylaşımdaki "Nehirden denize" ifadesi kulüp tarafından anti-Semitik olarak görüldü.

ANTİ SEMİTİK NEDİR?
Antisemitizm terimi Yahudilere karşı önyargılı olma, onlara karşı düşmanlık besleme anlamına gelir.

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Şansal Büyüka bomba gerçeği ortaya çıkardı: Onu pamuklara sarıp saklamalıyız
Şansal Büyüka bomba gerçeği ortaya çıkardı: Onu pamuklara sarıp saklamalıyız
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
MasterChef All Star 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
İsrail'in hastane saldırısından sonra Batı Şeria'da camiler ayaklanma çağrısında bulunuyor Gündem
İsrail'in hastane saldırısından sonra Batı Şeria'da camiler ayaklanma çağrısında bulunuyor
Ürdünlüler İsrail Büyükelçiliği'ne saldırıyor Gündem
Ürdünlüler İsrail Büyükelçiliği'ne saldırıyor
İsrail, vatandaşlarına Türkiye'yi acilen terk etmelerini söyledi Gündem
İsrail, vatandaşlarına Türkiye'yi acilen terk etmelerini söyledi
Fenerbahçe Ergin Atamanlı Panathinaikos'u mağlup etti Spor
Fenerbahçe Ergin Atamanlı Panathinaikos'u mağlup etti
İsrail istihbaratından itiraf gibi açıklama. "Başarısız olduk" Dünya
İsrail istihbaratından itiraf gibi açıklama. "Başarısız olduk"
Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu İsrail’in Gazze’deki asıl amacını açıkladı Gündem
Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu İsrail’in Gazze’deki asıl amacını açıkladı
Mustafa Sarıgül kendisine sorulan "Filistin'e savaşa gider misiniz?" sorusuna kendi üslubuyla cevap verdi Video
Mustafa Sarıgül kendisine sorulan "Filistin'e savaşa gider misiniz?" sorusuna kendi üslubuyla cevap verdi