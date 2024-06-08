Filistin’e destek protestosuna köpekli müdahale

Düzenleme: Kaynak: AA
Filistin’e destek protestosuna köpekli müdahale

İsveç’in başkenti Stockholm’de Filistin’e destek için protesto gösterisi yapan Kraliyet Enstitüsü öğrencilerine polis köpeklerle müdahale etti.

Stockholm Kraliyet Enstitüsü (KTH) öğrencileri, 15 gün önce başlattıkları Filistin'e destek gösterilerini sürdürüyor.

Öğrenciler, okul yönetiminden İsrail ile ilişkilerin kesilmesini talep ederken, aynı zamanda İsrail'i protesto etmeye devam ediyorlar. Polis, KTH kampüsünde toplanan Filistin destekçisi öğrencilere köpeklerle müdahale etti ve 20 kişiyi gözaltına aldı.

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Daha sonra İsveç Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan aktivist ve öğrenciler, KTH'ya doğru yürüyüş gerçekleştirdi. Göstericiler, KTH yönetiminin İsrail'in soykırım yaptığını kabul etmediğini ve İsrail'deki üniversitelerle ilişkilerini sürdürdüğünü belirterek, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u Filistinli çocukların kanına bulaşmakla ve İsrail'i desteklemeye devam etmekle suçladı.

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Göstericiler, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun" ve "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartlar taşıdı. "Filistin'e özgürlük", "Soykırımcı İsrail" ve "İsrail'e boykot" sloganları atan göstericiler, polisin öğrencilere sert müdahalesini de protesto etti.

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Öğrenciler, KTH kampüsünde kurulan yaklaşık 20 çadırda nöbet tutmayı sürdürüyor. KTH yönetimi, İsrail'deki üniversitelerle ilişkiyi kesene kadar çadırlarda kalmaya devam edeceklerini açıkladılar.

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