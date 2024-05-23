Filistin'i tanıyan ülkelere nasıl yanıt verecekleri belli oldu

Reuters’ten edinilen bilgilere göre Filistin Devletini tanıma kararı alan İrlanda, Norveç ve İspanya gibi ülkelere İsrail’in nasıl yanıt vereceği belli oldu. Bu ülkelerin büyükelçiliklerine nota verilecek. Bununla beraber Dublin, Oslo ve Madrid’teki İsrail büyükelçileri de istiareler yapılması için İsrail’e geri çağırıldı.

Geçtiğimiz çarşamba günü, Filistin devletini 28 Mayıs tarihinde tanıyacaklarını açıklayan üç Avrupa ülkesi, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ve barış görüşmelerinin yeniden canlandırılmasına yardımcı olmak istediklerini açıklamışlardı.

FİLİSTİN’İ NEDEN TANIMIYORLAR?

Her geçtiğimiz gün daha fazla batılı ülke, Filistin’i devlet olarak tanırken, sözde Filistin’i desteklemelerine rağmen Devlet olarak tanımayan birçok ülke mevcut.

Bununla beraber, Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki Fransa gibi bazı ülkeler her ne kadar Filistin’i tanımaya hazır olduklarını açıklasalar da, İrlanda ve İspanya’nın yaptığı gibi resmen somut bir biçimde harekete geçmiş değiller.

2014 yılında İngiltere’de yapılan bir görüşmede, İngiliz parlamentosu her ne kadar Filistin’i bir devlet olarak tanıma yönünde oy çoğunluğu almış olsa da, bu karar yasal olarak bir türlü işlememişti.

Öte yandan Belçika, 2015 yılında Filistin’i devlet olarak kabul etmiş olmasına rağmen resmen tanımış değil.

(İspanya Başbakanı Pedro Sánchez)

(İrlanda Başbakanı Simon Harris)

(Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre)