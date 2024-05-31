Filistin'in devlet olarak tanınmasının İsrail için sonuçları

Filistin’in 1967 sınırları ile devlet olarak tanınması demek İsrail için aslında diplomatik olarak bir yenilgi anlamına geliyor. İsrail’in yanına ABD’yi de alarak aksi yöndeki çalışmalarına rağmen Filistin’in tanınması demek, hem Filistin’in statüsünü inkar eden hem de kendi kaderlerini tayin etme haklarını engelleyen İsrail’in uluslararası hukuku ihlal ettiği anlamına da geliyor.

Örneğin Filistin’i 1967 sınırları ile kabul eden devletler İsrail’e Filistin topraklarında sergilediği ihlaller nedeni ile yaptırım uygulama kararı alabilir. Bu da yine İsrail için hem ekonomik hem de diplomatik olarak bir mağlubiyet anlamı taşıyor.

Devlet olarak tanınan Filistin'e karşı ihlallerini sürdüren İsrail'e yönelik yaptırımların özellikle batılı ülkeler tarafından artırılması, Filistin’i tanımanın daha anlamlı hale gelmesini ve sembolik değerinin somut kazanıma dönüşmesini ifade ediyor.

Avrupa ülkeleri arasında üst üste gelen Filistin’i tanıma kararlarının devamının da gelmesi bekleniyor.