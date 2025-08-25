Filistin'in ticaret dengesi şaştı

Filistin’in dış ticaret dengesindeki bozulma, Haziran 2025’te dikkat çekici bir seviyeye ulaştı. Ülkenin ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayındaki 359,1 milyon dolardan %8,2 artarak 388,4 milyon dolara yükseldi. Bu artış, ithalat ve ihracattaki hareketlilikten kaynaklanıyor. Filistin ekonomisinin dışa bağımlılığı ve bölgesel ticaret dinamikleri, bu tablonun temel nedenleri arasında yer alıyor.

İTHALAT ARTIYOR

Filistin’in ithalatı, Haziran 2025’te yıllık bazda %9 artışla 511,3 milyon dolara ulaştı. Bu yükselişin en büyük nedeni, diğer ülkelerden yapılan alımlardaki %20’lik artış oldu.

İsrail’den gelen ithalat ise %2’lik mütevazı bir artışla toplam ithalatın %5’ini oluşturdu. Filistin’in temel ihtiyaç maddeleri, enerji ve hammadde gibi kalemlerde dışa bağımlılığı, ithalatın bu denli artmasında etkili oldu. Özellikle küresel piyasalardaki fiyat dalgalanmaları ve bölgesel lojistik maliyetleri, ithalat faturasını kabarttı

İHRACATTA UMUT VERİCİ YÜKSELİŞ

İhracatta ise daha olumlu bir tablo ortaya çıktı. Haziran 2025’te Filistin’in ihracatı %14 artarak 122,9 milyon dolara yükseldi. Bu artışın lokomotifi, İsrail’e yapılan satışlardaki %14’lük büyüme oldu.

İsrail, Filistin’in ihracatında %93’lük payla açık ara en büyük pazar konumunda. Diğer ülkelere yapılan ihracat da %11 artış göstererek Filistin’in dış ticaretteki çeşitlenme çabalarını yansıttı. Tarım ürünleri, tekstil ve el sanatları gibi sektörler, ihracatta öne çıkan kalemler arasında yer aldı.

YILIN İLK YARISINDA TİCARET AÇIĞI ALARM VERİYOR

Yılın ilk altı ayına bakıldığında, Filistin’in ticaret açığı 2,701.4 milyon dolara ulaştı. Bu rakam, bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 2,210.3 milyon dolarlık açığa kıyasla %22’lik bir artış anlamına geliyor. Ekonomik uzmanlar, bu durumun Filistin’in sınırlı üretim kapasitesi ve dışa bağımlı ekonomik yapısından kaynaklandığını belirtiyor. İsrail ile olan ticaretin yoğunluğu, Filistin’in ekonomik bağımsızlığını zorlaştırırken, diğer ülkelerle ticaretin artırılması gerektiği vurgulanıyor.

TABLO GELECEK İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Filistin ekonomisi, ticaret açığındaki bu artışla birlikte zorlu bir dönemece giriyor. İthalattaki yükseliş, temel ihtiyaçların karşılanması için kritik olsa da, ihracattaki büyüme ekonomik toparlanma için umut vadediyor. Ancak, ticaret açığını kapatmak için daha fazla yatırım, üretim kapasitesinin artırılması ve yeni pazarlara erişim şart. Uzmanlar, Filistin’in ekonomik politikalarında yapısal reformlara ihtiyaç duyduğunu ifade ediyor.