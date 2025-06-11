Filistinli akademisyenler ve sanatsever katıldı.

Metin Kurt-Aksaray/ Yeniçağ

Aksaray Üniversitesi, sanatın evrensel diliyle Filistin halkının yaşadığı acılara ışık tutan anlamlı bir etkinliğe imza attı. ASÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Semra Kılıç Karatay’ın öncülüğünde hazırlanan “Tuz Olmak” isimli keçe sergisi, üniversitenin Merkezi Konferans Salonu’nda açıldı.

Açılışa ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Aksaray Belediyesi Başkan Vekili Yakup Kadri Perek, rektör yardımcıları, fakülte dekanları, Filistinli akademisyenler, üniversite personeli ve çok sayıda sanatsever katıldı. Rektör Arıbaş, konuşmasında sanatın hem ifade hem de direnç biçimi olarak önemine değinerek bu tür etkinliklere verdikleri desteği yineledi.

ESERLERDE ACI, DİRENİŞ VE UMUT BULUŞUYOR

Keçe sergisinde yer alan eserler, saf koyun yününden elde edilen keçelerin doğal boyalarla renklendirilip iğneli teknikle işlenmesiyle oluşturuldu. Filistin bayrağının renklerini taşıyan çalışmalar; barış, umut, direniş ve dayanışma gibi temaları işlerken, özellikle savaşın en kırılgan tarafı olan çocukların yaşadığı travmaları sanatsal bir dille yansıttı.

Serginin ana fikri, savaşın ortasında kalan masum hayatlara "bir çorbanın içindeki tuz tanesi kadar bile dokunabilmek" düşüncesi etrafında şekillendi.

SANAT YOLUYLA YARDIM KÖPRÜSÜ KURULUYOR

Sanatçı akademisyen Karatay, sergiden elde edilecek tüm gelirin AFAD aracılığıyla Filistin’e insani yardım olarak gönderileceğini açıkladı. Böylece sergi yalnızca bir duyarlılık çağrısı değil, aynı zamanda doğrudan dayanışma eylemine dönüştü.

Etkinlik sonunda, Rektör Arıbaş tarafından Dr. Karatay’a katkılarından ötürü teşekkür belgesi ve çiçek takdim edildi. Arıbaş, üniversite olarak insan haklarına duyarlı, evrensel değerleri sahiplenen sanatsal faaliyetlerin her zaman destekçisi olacaklarını vurguladı.

Görsel ve duygusal bir etki bırakan “Tuz Olmak” sergisi, ziyaretçilerden tam not aldı. Sanatseverler sergideki eserlerin taşıdığı derin anlam karşısında duygusal anlar yaşarken, sanatın ifade gücüne bir kez daha tanıklık etti.