Filistinli esir İsrail cezaevindeki işkenceleri anlattı: Klozet suyunda boğmaya çalıştılar

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti, işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Ofer Cezaevi’nde işkenceye maruz kalan bir esirin yaşadıklarıyla alakalı bir rapor yayımladı.

Raporda Filistinli esirin ismi G.V. olarak geçti.

“Ziyaret edilen mevcut Gazzeli esirlerin yanı sıra serbest bırakılanların bazı ifadelerine göre, işgal devleti (İsrail) makamları, birtakım sistematik suçların yanı sıra Gazzeli esirlere karşı sistematik işkence ve aşağılamaları sürüyor” ifadelerine yer verilen raporda cezaevinin işkencelerle anılan Sde Teiman'dan farklı olmadığı ifade edildi.

İŞKENCE, AŞAĞILAMA, DAYAK...

2 Mart'ta Gazze'nin Han Yunus kentinde alıkonulan esir, kıyafetlerinin çıkarıldığını, ters kelepçe yapılıp gözleri bağlandıktan sonra bindirildiği kamyonda darp edildiğini ifade etti.

Rapora göre Filistinli esir G.V., şunları söyledi:

“Sorgu memurları, sorgulama sırasında klozet suyuyla beni boğmayı denediler ve bugüne kadar işkenceye, aşağılamaya ve dayağa maruz kalıyoruz."

Üstü metal sacla kaplı bir alanda tutulduğunu belirten G.V. şunları anlattı:

“Yüz gün boyunca sadece bir hareket yaptığımız için dövüldük ve bu süre boyunca kelepçeli ve gözleri bağlı kaldık.

Sorgulama boyunca ‘hayalet yönteminin’ (tutuklunun bağlanıp havaya asılması) yanı sıra, uzun vakitler boyunca klozet suyuyla boğma girişimine de maruz kaldım.”