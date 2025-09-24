Filistinli futbolcu, İsrail saldırısında hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: AA
Filistinli futbolcu, İsrail saldırısında hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'de yardım bekleyenlere düzenlediği saldırıda Muhammed es-Satri de yaşamını yitirdi.

Filistinli futbolcu Muhammed es-Satri, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde insani yardım almak için toplanan Filistinlilere düzenlediği saldırıda öldürüldü.

Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberinde, Gazze'deki Şebab Refah Kulübü sporcularından es-Satri'nin bugün Refah kentinde insani yardım beklediği sırada İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği aktarıldı.

satri.jpg

ÖLDÜRÜLEN FUTBOLCU SAYISI 355'İ GEÇTİ

Filistin Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada da İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 355’ten fazla futbolcunun öldürüldüğü, spor altyapısının büyük ölçüde tahrip edildiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları ve Filistin Futbol Federasyonu tarafından son günlerde ayrı ayrı yapılan açıklamalarda, İsrail’in uluslararası spor müsabakalarına katılımının savaş durdurulana kadar askıya alınması çağrısı yapılmıştı.

Birleşmiş Milletler, FIFA ve UEFA'ya çağrı yaptı: İsrail'i men edin!Birleşmiş Milletler, FIFA ve UEFA'ya çağrı yaptı: İsrail'i men edin!

İspanya FIFA'ya resti çekti: 'İsrail varsa biz yokuz!'İspanya FIFA'ya resti çekti: 'İsrail varsa biz yokuz!'

Son Haberler
PAOK taraftarından UEFA'ya İsrail protestosu!
PAOK taraftarından UEFA'ya İsrail protestosu!
'Ankara’da 2019 öncesine yönelik neden soruşturma açılmıyor?'
'Ankara’da 2019 öncesine yönelik neden soruşturma açılmıyor?'
Galatasaray'ı yıkan Victor Osimhen gelişmesi!
Galatasaray'ı yıkan Victor Osimhen gelişmesi!
FIFA kapıyı kapatmadı: Dünya Kupası'nda format değişiyor mu?
FIFA kapıyı kapatmadı: Dünya Kupası'nda format değişiyor mu?
Gürel Tekin'den kongre açıklaması!
Gürel Tekin'den kongre açıklaması!