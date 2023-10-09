Filistinli hemşirenin kocasının hava saldırısında öldüğünü öğrendiği anlar

Editör: Serhat AĞA

HAMAS güçlerinin 7 Ekim tarihinde İsrail’e düzenlediği şok saldırının ardından bölge yine kan gölüne döndü.

Yüzlerce ölü ve yaralının olduğu çift taraflı saldırıdan her dakika yeni vahşet görüntüleri ortaya çıkmaya devam ediyor.

HAMAS’ın saldırısı sonucunda 700’den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği ve akabinde İsrailin Gazze’ye düzenlediği hava saldırıları ile yüzlerce Filistinli yaşamını yitirdi.

Sosyal medyada yayılan görüntüler ise savaşın acı yüzünü her seferinde ortaya koymaya devam ediyor.

Ortaya çıkan yeni görüntülerde ise bir Filistinli hemşirenin kocasının hava saldırısında hayatını kaybettiğini öğrendiği ve ardından şoka girerek yas tuttuğu anlar anbean kaydedildi.