Filistinli iş adamına Kağıthane’de susturuculu silahla suikast! 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki Hamidiye Mahallesi’nde susturuculu silahla silahlı suikast düzenlendi. Şehrin kalabalık ilçelerinden biri olan Kağıthane'de Filistinli olduğu tespit edilen iş adamına henüz kimliği belirlenmeyen kişi veya kişiler tarafından susturuculu silahla silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda araçta bulunan bir Filistinli susturuculu silahla vurularak hayatını kaybederken, kurşunların hedefi olan 1 Filisinli ve koruması ise yaralandı.

Hastaneye kaldırılan iş adamının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırı sonrası şüpheli veya şüphelilerin olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Saldırı nedeniyle polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.