Filistinli iş adamına suikasttan yeni detaylar ortaya çıktı. Delil bırakmamak için yakmışlar

İstanbul Kağıthane’de Filistinli iş adamına suikast düzenlendi. 18 Ağustos’ta yapılan saldırıda Anas El Abd Quadir hayatını kaybederken bir başka Filistinli iş adamı Fadı M. İle koruması yaralandı. Saldırı sonrası olay yerinden kaçan silahlı saldırganlar Romanya’da yakalandı. Yakalanan 3 şüphelinin Türkiye’ye iadesi için yazışmaların sürdüğü öğrenildi.

İstanbul’da Filistinli iş insanına suikast düzenleyenler nerede yakalandı

Öte yandan İstanbul’da yürütülen soruşturmada saldırganlarla birlikte hareket eden 2 kişi tespit edildi. Sapanca’da bir bongalov eve yapılan baskında baskında Suriye uyruklu Layz E., İbrahim A. ve Muhammet M. gözaltına alındı. 3 şüpheliyi Sapanca’ya götüren Pelin Y’nin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 4’e çıktı.

Filistinli iş adamına suikastın görüntüleri ortaya çıktı

Savcılıktaki işlemlerinin ardından şüpheliler L.E.E., M.A.H.M., çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kadın şüpheli P.Y. ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

CİNAYETİ GÜNLERCE PLANLADILAR

Suikast sonrası yurt dışına kaçan saldırganların Filistinli iş adamının İstanbul’a gelmesinden hemen sonra Türkiye’ye giriş yaptıkları tespit edildi.

İstanbul'da Filistinli iş adamı susturuculu silahla öldürüldü

Soruşturmada saldırganların cinayeti günlerce planladıkları öğrenilirken olay öncesinde 5 kişinin Şişli’de bir evde çalışma yaptıkları ve kaçış için kullanılacak araçların güvenlik kamerası olmayan sokaklara yerleştirildiği öğrenildi.

ARABALARDAN BİRİNİ YAKTILAR

Soruşturma sonucu olayın ardından hazırladıkları plan gereği, polisin takibinden kurtulmak için birbiri ardına otomobilleri değiştirmeye başlayan şüphelilerin bu sırada delil bırakmamak için bir aracıda ateşe verdikleri öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde gözaltında tutulan Layz E’nin yurt dışına çıkan şüphelileri sınıra kadar götürdükten sonra İstanbul’a geri döndüğü ortaya çıktı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından adım adım takip edilen şüphelilerin ekiplerin sınıra ulaşmasından 20 dakika önce sınırdan yürüyerek kaçmayı başardıkları öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ İSRAİL’DEKİ SALDIRIYA DAYANIYOR

Polis soruşturması sonucu olayın yaşamını yitiren iş insanı Anas El Abd Quadir'in İsrail'de bulunan oto galerisinin kurşunlanmasıyla başlayan olaylar zinciri sonucu meydan geldiği belirlendi.

Son saldırıdan yaralı olarak kurtulan Fadı M’nin de kardeşinin bu olay sırasında İsrail’de öldürüldüğü öğrenildi.

Romanya’da gözaltında tutulan şüphelilerin Türkiye’ye getirilmesi ve sorgulanmasının ardından saldırının kesin sebebinin ortaya çıkabileceği belirtildi.