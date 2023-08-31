Filistinli kamyon şoförü İsrailli askeri çarparak öldürdü

41 yaşındaki Filistinli bir kamyon şoförü, aracını bir kontrol noktasında İsrail askerlerinin üzerine sürdü. Bir İsrailli asker ölürken, şoför de etkisiz hale getirildi.

Filistinli kamyon şoförü İsrailli askeri çarparak öldürdü

Editör: Erkavim Yıldırım

İsrail polisi ve sağlık yetkilileri, İsrail ile işgal altındaki Batı Şeria arasındaki kontrol noktasına Filistinli bir kamyon şoförünün düzenlediği saldırıda bir İsrail askerinin öldüğünü, iki askerin de yaralandığını açıkladı.

İsrail basınında yer alan haberlere göre,olay Perşembe günü Filistinliler tarafından Beit Sira olarak bilinen Maccabim kontrol noktasında gerçekleşti ve sürücü olay yerinden hemen ayrıldı, ancak yaklaşık altı kilometre (dört mil) uzaktaki başka bir kontrol noktasında durduruldu ve burada vurularak öldürüldü.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise ayrı bir açıklama yaparak öldürülen askerin ailesine başsağlığı diledi ve güvenlik güçlerini saldırganın öldürülmesindeki "kararlı eylemlerinden dolayı" övdü.

İsrailli bir polis komutanı, sürücünün İsrail'de çalışma izni olan 41 yaşında bir Filistinli olduğunu söyledi.

Kamyonun askerlere çarptığı kontrol noktası, İsrail'in merkezinden işgal altındaki Batı Şeria'ya ve Kudüs'e giden büyük bir otoyol üzerinde ve İsrail'in Modiin şehrinin yanında bulunuyor.

screenshot-12-001.png

screenshot-11-002.png

Öne Çıkanlar
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
Son Haberler
Yılmaz Özdil televizyona dönüyor mu? Kendisi açıkladı Güncel
Yılmaz Özdil televizyona dönüyor mu? Kendisi açıkladı
Roma Lukaku'yu kadrosuna kattı Spor
Roma Lukaku'yu kadrosuna kattı
İstanbul’daki alkol yasağı genelgesi yargıya taşınıyor Güncel
İstanbul’daki alkol yasağı genelgesi yargıya taşınıyor
Mercedes Hamilton ve Russel ile sözleşme uzattı Spor
Mercedes Hamilton ve Russel ile sözleşme uzattı
İBB'den okul servis ücretlerini düşürecek flaş karar Güncel
İBB'den okul servis ücretlerini düşürecek flaş karar
Uzmanı bel fıtıklarına çözümü açıkladı Sağlık
Uzmanı bel fıtıklarına çözümü açıkladı
HalkTV'de kendisine tarihçi diyen adamdan skandal sözler: Millet 30 Ağustos'tan sıkıldı Güncel
HalkTV'de kendisine tarihçi diyen adamdan skandal sözler: Millet 30 Ağustos'tan sıkıldı