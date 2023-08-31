Filistinli kamyon şoförü İsrailli askeri çarparak öldürdü

Editör: Erkavim Yıldırım

İsrail polisi ve sağlık yetkilileri, İsrail ile işgal altındaki Batı Şeria arasındaki kontrol noktasına Filistinli bir kamyon şoförünün düzenlediği saldırıda bir İsrail askerinin öldüğünü, iki askerin de yaralandığını açıkladı.

İsrail basınında yer alan haberlere göre,olay Perşembe günü Filistinliler tarafından Beit Sira olarak bilinen Maccabim kontrol noktasında gerçekleşti ve sürücü olay yerinden hemen ayrıldı, ancak yaklaşık altı kilometre (dört mil) uzaktaki başka bir kontrol noktasında durduruldu ve burada vurularak öldürüldü.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise ayrı bir açıklama yaparak öldürülen askerin ailesine başsağlığı diledi ve güvenlik güçlerini saldırganın öldürülmesindeki "kararlı eylemlerinden dolayı" övdü.

İsrailli bir polis komutanı, sürücünün İsrail'de çalışma izni olan 41 yaşında bir Filistinli olduğunu söyledi.

Kamyonun askerlere çarptığı kontrol noktası, İsrail'in merkezinden işgal altındaki Batı Şeria'ya ve Kudüs'e giden büyük bir otoyol üzerinde ve İsrail'in Modiin şehrinin yanında bulunuyor.