Filistinli öğrenci, paylaşımları sonucu Fransayı terk etti

Gazzeli üniversite öğrencisi Nour Attaalah, Fransa’daki bursunu daha başlamadan kaybetti. 11 Temmuz’da Fransa’ya giriş yapan Attaalah, Sciences Po Lille’e yerleşmeye hazırlanırken sosyal medya geçmişindeki bazı paylaşımlar nedeniyle hedef haline geldi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, “Nour Attaalah’ın Fransa topraklarında yeri yoktu. Bunu söyledik, gerçekleştirdik” açıklamasını yaptı. Fransız diplomatik kaynaklarına göre, Attaalah 3 Ağustos günü Katar’a geçti. Katar yönetimiyle yapılan diplomatik temaslar sonucunda öğrencinin eğitimine orada devam edeceği belirtildi.

Barrot’un ifadesine göre, Nour Attaalah’ın ülkeye girişinden önce sosyal medya hesaplarında yer alan içerikler “kabul edilemez” olarak değerlendirildi. Fransa Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında bu paylaşımların, ülke topraklarında kalmasının önünde engel teşkil ettiği vurgulandı.

GAZZE TAHLİYE PROGRAMI ASKIYA ALINDI

Söz konusu olay, Fransa’nın Gazze’den kabul ettiği öğrenci ve siviller üzerindeki güvenlik taramalarının yeterliliğini yeniden tartışmaya açtı. Fransız hükümeti, Gazze çıkışlı tüm tahliye programlarını geçici olarak dondurduğunu duyurdu. Kaç kişinin bu durumdan etkilendiği ise açıklanmadı. Jean-Noël Barrot, “Fransa’ya giriş yapan tüm Gazzelilerin dosyaları tekrar incelenecek” diyerek kapsamlı bir tarama sürecinin başlatıldığını belirtti.

Attaalah’a yöneltilen suçlamalar arasında “terörizmi övme” ve “insanlığa karşı suçu yüceltme” yer alıyor. Fransız basınında yer alan haberlerde, bazı sosyal medya kullanıcılarının öğrenciye ait olduğunu iddia ettikleri ekran görüntüleri paylaşılmıştı. Ancak Agence France-Presse (AFP), bu görsellerin doğruluğunu teyit edemediğini belirtti. Öte yandan Sciences Po Lille yönetimi, söz konusu içeriklerin “doğrulandığını” açıkladı; ancak detay vermekten kaçındı.

FİLİSTİNLİ ÖĞRENCİLER ŞÜPHE ALTINDA

Olay, Gazze çıkışlı öğrenciler üzerindeki güvenlik incelemelerinin ne derece ayrımcı yürütüldüğü tartışmasını da beraberinde getirdi. Fransa’da daha önce eğitim hakkı tanınan yüzlerce Gazzeli öğrenci bulunuyor. Ancak bu olayın ardından tüm profillerin tekrar gözden geçirilecek olması, topluca hedef alınma riskini doğuruyor.

Filistinli bir öğrenci olarak bizler, yurtdışında sadece pasaport değil, geçmişimizi de sürekli açıklamak zorunda bırakılıyoruz. Attaalah’ın yaşadıkları, sistematik bir güvensizlik halinin dışavurumu olarak okunmalı. Eğitim için çıkılan bir yolda, siyasi hesaplaşmalara kurban edilen bir gelecek daha...