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Filistinliler, Gazze'de İsrail saldırılarını protesto etti   

Gazze Şeridi'nin merkezindeki Bureij mülteci kampında binlerce Filistinli, İsrail'in Batı Şeria ve Kudüs'teki saldırılarını protesto etmek için toplandı.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 18:30
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Filistinliler, Gazze'de İsrail saldırılarını protesto etti   

Filistinliler, Gazze'de İsrail saldırılarını protesto etti   
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Yürüyüşe "Hamas" hareketinin çağrısıyla katılan göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları ve İsrail'in Kudüs ve Batı Şeria'daki ihlallerini reddeden pankartlar taşıdı. Hamas Lideri İyad Ebu Fanunah protestoda yaptığı konuşmada, İsrail'in Batı Şeria ve Kudüs'te devam eden suçlarının Filistin direnişini durduramayacağını söyledi.

Ebu Fanunah, Mescid-i Aksa'nın ihlaller ve altındaki kazılar nedeniyle tüm tehlikelerin merkezinde olduğunu belirtti. Ebu Fanunah, Filistin halkının İsrail işgaline direnmeye ve Filistin'i özgürleştirmeye devam edeceğini ve Hamas'ın Batı Şeria ve Kudüs'teki direnişi desteklemeye devam edeceğine de değindi. 

Filistin Sağlık Bakanlığına göre, bu yıl başından bu yana Filistin'de hayatını kaybedenlerin sayısı, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'ten yaklaşık 140, Gazze Şeridi'nden 52 olmak üzere 192'ye ulaştı. 
                   

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