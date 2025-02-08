Filistinliler, nereye gönderilecek?

Trump’ın Gazze’yi boşaltarak bir turizm şehri haline getirme projesi etnik temizliktir. Bu da insanlık suçudur.

İsrail’in Körfez’den Gazze’ye boru hatları kurmak istediğini söyleyenler var ama bu projede Yafa limanının kullanılması planlanıyordu.

Bugün profesör olan Cemal Zehir, yardımcı doçent iken yazdığı “Türkiye'nin Ortadoğu Su Politikaları ve Sınır Aşan Sularla İlgili Yeni Beklentiler” başlıklı makalesinde “İsrail, Nil sularının borularla Gazze şeridine akıtılmasını istemektedir.” ifadesini kullanmıştı...

Gazze’de de su kaynakları çok kısıtlı. En yakın ve yeterli su kaynağı, kuzeyde Manavgat, güneyde Nil suları...

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AKP iktidarı ise ideolojik yakınlık duyduğu Hamas ile hep irtibat halinde oldu ama aslında görüşmelerde Hamas'a, ABD ve İsrail'in taleplerini iletiyorlardı!

Türkiye’nin Hamas ile 2006 yılındaki görüşmelerinden ABD ve İsrail'in haberdar olduğunu Dışişleri Bakanı Abdullah Gül açıklamıştı. Yeniçağ gazetesi, bu görüşmeye "Tebligat siyaseti" adını vermişti. Gerçek durum böyle olduğu halde, AKP-Hamas görüşmeleri, Türkiye’de adeta kutsanıyor ve hükümetin bölgede bağımsız bir dış politika izlediğini öne sürenler oluyordu.

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Hamas'ın kuruluşunda İsrail'in de rolü vardı! Üstelik Hamas’ın Londra'da bürosu bulunuyordu.

O dönemde Dışişleri Komisyonu'na bilgi veren Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, "İsrail, niçin Hamas'ın seçimlere girmesine müsaade etti; aralarında gizli görüşmeler var. Filistin'de birçok grup var. İntihar saldırılarını organize eden... Hamas ile oturdular, gizli görüşmeleri var, anlaşmaları var, 'kontrol edeceksin' dediler. Onlar da kontrol ettiler ve uzun bir süre kontrol edebilme güçlerini gösterdiler. Ateşkesi durdurdular ve o saldırıları kontrol ettiler. Bunu görünce, karşısında kuvvetli bir muhatabın olduğunu gördü İsrail. Hamas o zaman girdi seçime" demişti.

Haberin yayınlandığı Hürriyet gazetesine mektup gönderen Arif Aytürk ise şu iddiada bulunmuştu:

"Hamas'ın 1982 yılında Gazze'de bir vakıf olarak kurulmasına izin veren İsrail'dir. Bu güne kadar gerek ABD, gerekse İsrail, Hamas'ı koruyup kollamış, Filistin'de Yaser Arafat güçlü, bağımsız ve barışçı bir Filistin Devleti kurma aşamasına geldiğinde, Hamas, İsrail'de intihar eylemi yapmıştır. İsrail'in buna karşılık vermesi üzerine Filistin Devleti konusu yarım kalmıştı. Hamas'ı isteyen ABD ve İsrail olduğuna göre, Hamas'ın Türkiye ziyareti de bu çerçevede değerlendirilmelidir."

Başından beri Hamas’ın intihar eylemleri, İsrail'in Filistin topraklarına yaptığı saldırılara meşruiyet kazandırıyordu!

Yine de İsrail, Hamas'ın üst düzeyde pek çok liderini yok ediyordu. Çünkü örgüt, zaman zaman kontrolünden çıkıyordu... Örgütte liderliğe yükselenler Filistin davasına hizmet bilincini taşıyordu. Bu da onların İsrail tarafından yok edilmesini gerektiriyordu!

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Tayyip Erdoğan’ın açıklamasına göre 2009 yılında İsrail Başbakanı Olmert, Ankara'da kendisini beş saat oyalayıp, döner dönmez altı aydır hazırlandıkları Gazze'ye saldırı emrini vermişti.

2010 yılında Mavi Marmara adlı gemi, "Gazze'ye yardım" adı altında Doğu Akdeniz'e gönderilmişti. Gemide çok sayıda AKP'li milletvekili de bulunacaktı ama Başbakan Tayyip Erdoğan’ın son dakika uyarısı ile Antalya’da gemiden indiler veya gemiye binmediler...

Türkiye, ABD’nin talebiyle, Gazze’ye yardım götürecek gemiye, askeri gemilerle eşlik etmekten de vazgeçti.

Sonra da İsrail askerleri, gemiyi bastı, on Türk öldürdü, diğerlerini bir süre tutukladı...

Bu arada, Gazze’den fırlatılan füzelerle İsrail, kendi hava savunma sistemini test etti.

“Demir Kubbe” adı verilen sistemin yetersiz olduğu anlaşılınca NATO, Malatya’daki Kürecik üssüne, Patriot füzeleri gönderdi. Kürecik üssünün görevi, İran füzelerine karşı İsrail’i Patriot füzeleriyle korumaktır.

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AKP iktidarı bir taraftan Filistin davasını savunurken, diğer taraftan İsrail’in güvenliği için ABD ne talepte bulunmuşsa yerine getirdi, bu arada İsrail’in petrol dahil her türlü ihtiyacını gönderdi. Petrol taşıyan gemilerin gideceği adres olarak Filistin gösterildi ama gemiler İsrail’e gitti...

Hamas’ın 14 ay önceki saldırısı ise Gazze’nin yerle bir edilmesine, 50 binden fazla Filistinli’nin katledilmesine giden yolu açtı... Şimdi de Trump, Gazze’deki Filistinlileri, Mısır, Ürdün veya Türkiye’ye göndermek istiyor... Zaten daha önce de “Filistinliler, Kuzey’e gidecek” demişlerdi... Kuzey’de Türkiye var!