Filistinlilere ait 441 dönüm araziye el koyuldu

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinden yapılan açıklamada, "İsrail ordusu, Ramallah’ın batısındaki Şibtin, Deyr Ammar ve Deyr Kaddis köylerinde 441 dönüm araziye el koydu." ifadesine yer verildi.

İsrail'in Filistinlilerin topraklarını gasbetme kararının, "İsraillilerin Batı Şeria’da gasbettiği “Filistin topraklarından Nili ve Naali’yi çevreleyen tüm topraklar üzerindeki kontrolü sağlamlaştırmak amacıyla alındığı" kaydedildi.

İşgal altındaki Filistin topraklarında yerleşimin yasadışı olduğunu açıklayan ve onlarca yıldır bunun durdurulması çağrısında bulunan Birleşmiş Milletler, bunun anlaşmazlığı iki devletli çözüm ilkesine uygun olarak çözme şansını baltaladığı konusunda uyarıyor.