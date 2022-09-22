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İsrailli aşırı sağcı milletvekilinden Mescid-i Aksa'ya baskın

Filistinlilere yönelik tahrik edici eylemleriyle tanınan aşırı sağcı İsrailli milletvekili Itamar Ben-Gvir, İsrail polisi eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 15:04
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Filistinlilere yönelik tahrik edici eylemleriyle tanınan aşırı sağcı İsrailli milletvekili Itamar Ben-Gvir İsrail polisi eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrailli aşırı sağcı milletvekilinden Mescid-i Aksa'ya baskın
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Konuşan görgü tanıkları, Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya batı kapısından girdiğini söyledi.

Ben-Gvir'in yanı sıra onlarca fanatik Yahudi de Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini ve baskınlarını yineledi.

Görgü tanıkları Mescid-i Aksa'nın kapısında bekleyen İsrail polisinin bu sırada Müslümanların camiye girmesini engellediğini aktardı.

İsrail polisi öğle namazı öncesi Müslümanların camiye girişinin engellenmesiyle ilgili açıklama yapmadı.

KUDÜS İSLAMİ VAKIFLAR İDARESİNİN EGEMENLİĞİ İHLAL EDİLİYOR

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğine işaret ediyor.

 

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