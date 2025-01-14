Filiz Akın'dan üzen haber! Ambulans uçakla hastaneye getirildi...Yoğun bakıma alındı

Türk sinemasının efsane oyuncusu Filiz Akın, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Sanatçının sağlık durumu, sevenleri tarafından yakından takip ediliyordu. Filiz Akın, 13 Ocak Pazartesi gecesi ambulans uçakla İstanbul’a nakledildi.

Yakın aile çevresinden alınan bilgilere göre, usta oyuncu dün gece İstanbul’a ulaştırıldı. Akın’ın tedavisine İstanbul'da devam edileceği öğrenildi.

Akın'ın ailesinden henüz bir açıklama gelmedi.

FİLİZ AKIN'IN HASTALIĞI NE?

Yakın çevresinden alınan bilgilere göre, 1 Eylül’den itibaren zatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar nedeniyle Bodrum’da tedavi gören Filiz Akın, acil bir müdahale gereksinimi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı’nın yönlendirmesiyle Sağlık Bakanlığı’na ait bir ambulans uçakla İstanbul’a sevk edildi.

KANSERİ YENMİŞTİ

Filiz Akın, sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunların ardından çok sayıda ameliyat olmuştu. Akın, 2002'de yakalandığı burun ve ağız arkası kanserini yenmeyi başarmıştı.