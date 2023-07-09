Film gibi bir hayat yaşadı ve hayatı film oldu. Fotoğraftaki güzel kadını tanıdınız mı?

1977'de eğlenmek için gittiği bir gece kulübünde arkadaşlarının ısrarıyla sahneye çıkarak 'Batsın Bu Dünya'yı seslendirdi ve kulübün sahibi İlhan Feyman'dan teklif alarak, sahnelere adım attı. Ve işte bundan sonra film gibi hayatı başladı

Film gibi bir hayat yaşadı ve hayatı film oldu. Fotoğraftaki güzel kadını tanıdınız mı?

Editör: Osmancan EROK

Instagramada paylaşım yapan Nostaljizm isimli sosyal medya hesabının paylaştığı genç ve güzel kadın fotoğrafını görenler tabii ki bir anda tanıyamadı.

Halbuki orta yaş ve üzerinde olanların çok iyi bildiği şarkılarıyla dertlenip şarkılarıyla neşelendiği ünlü bir şarkıcıydı o genç kadın.

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Genç kuşağında, hayatı film olarak çekildikten sonra tanıdığı bu kadın 'Acıların Kadını' Bergen'den başkası değildi.

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1982 yılında evlendiği kocası Halis Serbest'in azmettirmesiyle, yüzüne kezzap atılarak feci şekilde yakılan tedavi olduktan sonra kaybettiği gözünü göstermemek için devamlı olarak saçlarıyla veya gözlükle kapatan ünlü şarkıcı ne yazık ki 1989'u 15 Ağustos'a bağlayan gece Adana Pozantı'da boşandığı eşi Halis Serbest tarafından kurşunlanarak öldürüldü

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