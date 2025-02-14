Film gibi hırsızlık! Hırsızlık anları anbean kaydedildi

Düzenleme: Kaynak: İHA

Mersin’de yavru danayla birlikte küçükbaş hayvanları çaldıkları iddiasıyla aranan 3 kişi polisin düzenlediği operasyonda yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Akdeniz ilçesi sınırlarına 3 ayrı yerden 9 koyun ile bir dana ve keçi çalındı. Hırsızlık olaylarının bildirilmesi üzerine Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgede bulunan bir çok güvenlik kamerası toplanarak tek tek incelendi. Yapılan inceleme sonucunda şüphelilerin F.Y, A.E, ve M.E.Ş. olduğu belirlendi.

Film gibi hırsızlık! Hırsızlık anları anbean kaydedildi

ÇALINAN HAYVANLAR TARSUS VE AKSARAY'DA SATMIŞLAR

3 şüpheli polisin düzenlediği operasyonla yakalanırken, çalınan hayvanların bir araca konularak götürüldüğü Tarsus ile Aksaray'da satıldığı ortaya çıktı. Satılan hayvanlardan buzağı ile birlikte 6'sı ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. Diğer 3 hayvanın ise satıldıkları kasaplarda kesildiği öğrenildi.

HIRSIZLARIN O ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yakalanan 3 şüphelinin çaldığı hayvanları nasıl taşıdığı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hayvanlardan danayı otomobilin arka koltuğundan indiren şüphelilerin götürme anları ile bagajdan çıkardıkları bir keçiyi götürme anları yer aldı. Görüntülerde ayrıca çalınan tüm hayvanlarda yer aldı.

TUTUKLANDILAR

Emniyette ifadesi alınan 3 şüpheli "Nitelikli Hırsızlık" suçlarından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Film gibi hırsızlık! Hırsızlık anları anbean kaydedildi

Film gibi hırsızlık! Hırsızlık anları anbean kaydedildi

Film gibi hırsızlık! Hırsızlık anları anbean kaydedildi

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