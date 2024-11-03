Film gibi hırsızlık tatbikatı, herkes gerçek sandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Film gibi hırsızlık tatbikatı, herkes gerçek sandı

Şırnak'ta PTT Başmüdürlüğü'nde gerçekleşen hırsızlık tatbikatında film sahnelerini aratmayan görüntüler ortaya çıktı.

Şırnak PTT Başmüdürlüğü'nde gerçekleştirilen hırsızlık tatbikatında, senaryo gereği, bir emniyet personeli kar maskesi ile elinde silahla banka birimine girdi. Bir PTT personelini rehin alan soyguncu, kasada bulunan tüm paraları çantaya konulmasını istedi. Çalışanlar hırsızı oyalayıp durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Operasyon içinde keskin nişancının aralarında bulunduğu 60 kişilik ekip ile 3 dakika içerisinde olay yerine ulaşan emniyet ekipleri, Uludere Caddesini trafiğe kapatarak çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Müzakereci​​​​​​​ polis ile hırsız arasında pazarlıklar yapılırken, özel harekat timleri de binanın arka tarafından banka birimine sızma operasyonu gerçekleştirdi.

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Hırsız, uzun süren görüşmelerin sonunda rehin aldığı memuru bırakarak teslim oldu.

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Tatbikat başarıyla tamamlandı.

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