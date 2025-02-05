Film gibi kaçışta baklava kutusu detayı. Özel sınır kapısından geçtiler

İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda, ünlü şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak'ın da adının geçtiği bir kaçış planı deşifre edildi. Firari Turan Yıldırım, özel bir sınır kapısından Yunanistan'a geçiş yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Sarallar suç örgütüne yönelik başlattığı soruşturma, önemli bir kaçış planını ortaya çıkardı. Aranan şüphelilerden Turan Yıldırım’ın, bir dizi kişi tarafından Türkiye’den kaçırıldığı tespit edildi.

28 Aralık’ta gerçekleştirilen operasyonda 31 şüpheli yakalanırken, Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu 20 kişi bulunamamıştı. Yapılan çalışmalarda, Yıldırım’ın yasadışı yollarla yurtdışına kaçırıldığı belirlendi.

EMNİYET MÜDÜRÜ ÖNEMLİ ROL OYNADI

İstanbul Ataşehir’deki Ener Aktaş’ın evine getirilen Turan Yıldırım, 15 Ocak’ta Kenan Koçak, Ener Aktaş ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’nden Mehmet Deniz Karakurt’un içinde bulunduğu otomobille Edirne İpsala Sınır Kapısı’na götürüldü. Organize suç örgütü üyesi Yıldırım, burada özel bir sınır kapısından geçiş yaptı. 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt, Yıldırım’ın geçişinde önemli bir rol üstlendi.

BAKLAVA KUTUSUYLA RÜŞVET

Kaçış sürecinde rüşvetin baklava kutusunda verildiği de ortaya çıktı. Mehmet Deniz Karakurt’un yönlendirmesiyle, İpsala Hudut Kapısı’nda görevli komiser Vedat Genççağı'na kapıda görevli polis memuru Orhan Bay aracılığıyla baklava kutusu ile bir paket verildi. Bu işlemler sırasında Yıldırım’ın pasaportu hiç kontrol edilmeden sınırdan geçişi sağlandı. Bu tür usulsüzlükler, şüphelilerin sınır kapısından geçmesini kolaylaştırdı.

YUNANİSTAN'A KAÇIŞ GERÇEKLEŞTİ

İpsala’daki işlemlerin ardından Yıldırım’ın, Yunanistan’a geçtiği tespit edildi. Şüpheliler arasındaki bazı isimler, Yıldırım’ın çıkışını organize etti. Ayrıca, 27 Ocak’ta İstanbul’dan yurtdışına çıkan İshak Aydınoğlu da, Yıldırım’ın kaçışına yardımcı olan kişilerden biri olarak aranıyor.

KENAN KOÇAK'IN İFADESİ ŞOK ETTİ

Yıldırım’ın kaçışını organize eden Ener Aktaş, ifadesinde polislerin geçiş sırasında kendisinden ve Kenan Koçak’tan pasaportlarını kontrol ettiklerini, ancak Yıldırım’ı fark etmediklerini belirtti. Koçak ise yaptığı açıklamalarda, iki günlük bir tatil için Yunanistan’a gittiğini ve Turan Yıldırım’ı ilk kez Aktaş’ın evinde gördüğünü söyledi. Ancak, gümrük kayıtları, Koçak’ın sadece birkaç saat içinde Yunanistan'a giriş yaptığını ve aynı gün Türkiye'ye döndüğünü ortaya koydu.

TUTUKLANDILAR

Olayla ilgili olarak, Okan Özmen, Kenan Koçak, Ener Aktaş, Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt, Komiser Vedat Genççağı, polis memurları Aykut Yeşilyurt, Orhan Bay ve Gümrük Muhafaza memuru Bahattin Altuntop tutuklandı. Turan Yıldırım’ın Yunanistan’a geçişini kolaylaştıran bu kişiler, soruşturmanın en önemli şüphelileri arasında yer alıyor.