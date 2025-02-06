Film platosu değil, karlar altındaki Sakarya

Kar yağışının ardından beyaza bürünen doğa, kendine hayran bırakan manzaralar sunarak adeta bir kış masalı gibi göründü. Havadan çekilen görüntüler, bu büyüleyici güzellikleri gözler önüne serdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Sakarya'da kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte, şehir merkezinin yanı sıra yüksek kesimler de beyaz örtüyle kaplandı. Özellikle Sakarya Üniversitesi Kampüsü ve Kırcaali Yaylası mevkiinde oluşan kartpostallık görüntüler, hem yerel halkın hem de doğa severlerin ilgisini çekti.

Kar yağışının ardından oluşan bu muhteşem manzaralar, dron ile havadan görüntülendi. Dron görüntüleri, beyaz örtüyle kaplanan ormanlar, dağlar ve vadilerdeki doğal güzellikleri gözler önüne serdi. Özellikle Kırcaali Yaylası'ndaki karla kaplı ağaçlar ve Sakarya Üniversitesi Kampüsü'ndeki kar manzaraları, kış masallarını andıran görüntüler sundu.

Kar yağışının ardından oluşan bu manzaralar, yerel halk ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.

Bölgeye gelen doğa severler, bu büyüleyici manzaraları izlemek ve fotoğraflamak için adeta akın etti.

Karın tadını çıkaran çocuklar, kardan adam yaparak ve kar topu oynayarak keyifli vakit geçirdi.

Uzmanlar, bu doğal güzelliklerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurguluyor.

Kış aylarında bu tür manzaraların oluşması, bölgenin ekosistemi için önemli bir rol oynuyor.

Sakarya'da etkili olan kar yağışı, beyaz örtüyle kaplanan yüksek kesimlerde kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı.