Film sahnelerini aratmadı! O kaçtı polis kovaladı...

Düzenleme: Kaynak: AA
Film sahnelerini aratmadı! O kaçtı polis kovaladı...

Çorum'da hakkında 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Zeki M, polis kovalamacası sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında silahla tehdit ve hırsızlık suçlarından 11 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü Zeki M'nin (27) saklandığı adresi tespit etti.

Söz konusu adrese giden ekipleri, Ulukavak Mahallesi Adnan Özejder Caddesi mevkisinde fark eden hükümlü kaçmaya başladı.

Polis kovalamacası sonucu girdiği bir binanın bahçesinde yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Film sahnelerini aratmayan olay! Adresi bilemeyince kurşunun hedefi olduFilm sahnelerini aratmayan olay! Adresi bilemeyince kurşunun hedefi oldu

Son Haberler
Celal Adan’a sert tepki: Boş konuştu, kafadan salladı!..
Celal Adan’a sert tepki: Boş konuştu, kafadan salladı!..
Eskiden asker uğurlamalarında kullanıyordu! Köylüyü sahura uyandırıyorlar
Eskiden asker uğurlamalarında kullanıyordu! Köylüyü sahura uyandırıyorlar
Deniz ailesinde sular durulmuyor! Özcan Deniz'in ağabeyinden ortalığı karıştıracak iddia: Hazırlık yapıyor kaçacak
Deniz ailesinde sular durulmuyor! Özcan Deniz'in ağabeyinden ortalığı karıştıracak iddia: Hazırlık yapıyor kaçacak
Ukrayna'ya 3,5 milyar avroluk yeni destek paketi!
Ukrayna'ya 3,5 milyar avroluk yeni destek paketi!
İlk kez görücüye çıktı! Paha biçilemiyor, tam 3 bin 500 yıllık
İlk kez görücüye çıktı! Paha biçilemiyor, tam 3 bin 500 yıllık